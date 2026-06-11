Σύλληψη Ελληνοκύπριου πυροσβέστη από την αστυνομία του ψευδοκράτους στη νεκρή ζώνη της Πύλας

Στη σύλληψη Ελληνοκύπριου πυροσβέστη προχώρησαν αστυνομικοί του ψευδοκράτους στη νεκρή ζώνη της Πύλας την Πέμπτη, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο πυροσβέστης με συνοδεία από την αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών είχε εισέλθει στην νεκρή ζώνη για να δει την περιοχή, ούτως ώστε να ετοιμαστεί σχετική έκθεση για καθαρισμό από άγρια χόρτα λόγω της καλοκαιρινής περιόδου.

Σε συγκεκριμένο σημείο στη νεκρή ζώνη, όπου ήταν σταθμευμένοι παράνομα, αστυνομικοί του ψευδοκράτους σταμάτησαν την αστυνομία των Ηνωμένων Εθνών και προχώρησαν στη σύλληψη του πυροσβέστη, τον οποίο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μετέφεραν στο χωριό Πέργαμος.

Πηγή: ΚΥΠΕ