Ολοκληρώθηκε η εθελοντική μετεγκατάσταση 3.039 αιτούντων διεθνή προστασία από Κύπρο

Την ολοκλήρωση εφαρμογής του Εθελοντικού Μηχανισμού Αλληλεγγύης (Voluntary Solidarity Mechanism – VSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Κύπρο, χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και η Υπηρεσία Ασύλου.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο του Μηχανισμού πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση 3.039 αιτούντων διεθνή προστασία από την Κύπρο προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο τη στήριξη των κρατών μελών πρώτης γραμμής που επηρεάζονται δυσανάλογα από τις μεταναστευτικές ροές, με τις σχετικές δράσεις να χρηματοδοτούνται πλήρως από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό μετεγκαταστάσεων μεταξύ των πέντε μεσογειακών κρατών μελών πρώτης γραμμής που συμμετείχαν στον Μηχανισμό, δηλαδή της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Ισπανίας.

«Η ολοκλήρωση του προγράμματος επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο (EUAA), του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM) και των συμμετεχόντων κρατών μελών. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στη διαχείριση των μεταναστευτικών προκλήσεων», σημειώνεται.

Με την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο από τις 12 Ιουνίου 2026, η Κύπρος ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών μηχανισμών αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης, καταλήγει το Υφυπουργείο.