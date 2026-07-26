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Συναγερμός στο Τμήμα Δασών: Πυρκαγιά σε δασική περιοχή στον Κάμπο Τσακίστρας, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης πτητικά μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Σε συναγερμό τέθηκε το απόγευμα της Κυριακής το Τμήμα Δασών, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στον Κάμπο της Τσακίστρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με στόχο την οριοθέτηση και την κατάσβεση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης πτητικά μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν μόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.

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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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