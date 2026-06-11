Μήνυμα Αρχιεπισκόπου στη χειροτονία Γρηγορίου: «Κλείσε τ’ αυτιά σε όσους υβρίζουν και συκοφαντούν»

Πρότυπο ποιμαντικής διακονίας για το ποίμνιο της Πάφου κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος τον νέο Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο να καταστεί, κατά τη χειροτονία του, την Πέμπτη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Λευκωσία.

Η χειροτονία τελέστηκε κατά τη γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, στο πλαίσιο Αρχιερατικού Συλλείτουργου του οποίου προέστη ο Αρχιεπίσκοπος.

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τον Μητροπολίτη Γρηγόριο για τη χειροτονία του και είπε ότι η μόρφωση, η σύνεση, η πίστη και τα πνευματικά του προσόντα «εμπνέουν την ελπίδα για επιτυχία στο έργο» που αναλαμβάνει.

Τον κάλεσε, παράλληλα, να έχει πλήρη επίγνωση των ευθυνών του επισκοπικού αξιώματος, υπογραμμίζοντας ότι η επισκοπική διακονία δεν είναι κατάκτηση αξιωμάτων, αλλά προσφορά χωρίς προσμονή ανταπόδοσης.

Ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι η Πάφος αποτελεί για τον νέο Μητροπολίτη «αγία πρόκληση» για τη διακονία που του αναθέτει η Εκκλησία, σημειώνοντας το πλούσιο αποστολικό, εκκλησιαστικό και ιστορικό παρελθόν της επαρχίας.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Απόστολο Βαρνάβα, τον Απόστολο Παύλο και τον Ευαγγελιστή Μάρκο, οι οποίοι συνδέονται με την περιοχή της Πάφου, καθώς και σε μορφές αγίων και ηρώων που σημάδεψαν την ιστορία της.

Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ακόμη ότι ο βίος του επισκόπου βρίσκεται διαρκώς ενώπιον της κρίσης του λαού, λέγοντας ότι κάθε κίνηση και ενέργεια «οικοδομεί ή σκανδαλίζει». Κάλεσε, παράλληλα, τον νέο Μητροπολίτη να κλείσει τα αυτιά του σε όσους, όπως είπε, «παραχαράσσουν και καταλύουν τον θεσμό της Εκκλησίας και τη διοικητική διάρθρωσή της», αναφέροντας ότι έχουν περιοριστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «να υβρίζουν και να συκοφαντούν πρόσωπα και θεσμούς».

Από την πλευρά του, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος είπε ότι η χειροτονία και η ενθρόνισή του συνδέονται θεολογικά και λειτουργικά με τη γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα, «τον ιδρυτή, πολιούχο και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου».

Αναφερόμενος στον Απόστολο Βαρνάβα, είπε ότι υπήρξε «διαχρονικός οδηγός και προστάτης» και πρότυπο αληθινού ποιμένα. Σημείωσε ότι ο Απόστολος Βαρνάβας, μαζί με τον Απόστολο Παύλο, έφθασε στην Κύπρο το 45 μ.Χ. και αργότερα επέστρεψε στο νησί με τον Ευαγγελιστή Μάρκο, θεμελιώνοντας, όπως είπε, την αποστολικότητα και το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ο νέος Μητροπολίτης είπε ακόμη ότι το μείζον γεγονός που τιμάται είναι η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου, η ενότητα και η εύρυθμη λειτουργία της, ενώ η δική του χειροτονία, όπως ανέφερε, έρχεται να υπηρετήσει αυτή την αποστολή.

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη διαφύλαξης της Εκκλησίας της Κύπρου «από κάθε πειρασμό, διχασμό, σχίσμα ή διαίρεση», σημειώνοντας ότι δεν έχουν θέση προσωπικά συμφέροντα και καιροσκοπισμοί μπροστά στην αποστολή της Εκκλησίας.

Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τις ευχές του, καθώς και όσους τον στήριξαν στην πορεία του.

Αναφερόμενος στη νέα του διακονία, είπε ότι ο λαός της Πάφου «αξίζει μόνο το άριστο και το καλύτερο» και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει, με τη χάρη του Θεού, να λειτουργεί, να κηρύσσει, να διδάσκει, να ακούει, να συμβουλεύει, να οργανώνει και να δημιουργεί.

Έξω από τον ναό βρισκόταν μικρή ομάδα πολιτών, υποστηρικτών του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Κατά την αναφώνηση του «Άξιος», μετά τη χειροτονία, μέλη της ομάδας φώναξαν «Ανάξιος». Σε δηλώσεις του, ο θεολόγος και εκπαιδευτικός Συμεών Παπαδάμου υποστήριξε ότι η διαδικασία ήταν «αντικανονική», λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν προηγήθηκε κανονική καθαίρεση και εκθρόνιση του Μητροπολίτη Τυχικού.

Ο κ. Παπαδάμου είπε ότι οι παρευρισκόμενοι διαμαρτύρονται επειδή, όπως ανέφερε, πίσω από την υπόθεση Τυχικού προσβάλλονται «το Ευαγγέλιο» και οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας. Πρόσθεσε ότι, κατά τη θέση τους, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την απώλεια της Μητρόπολης από τον πρώην Μητροπολίτη, αλλά συνολικά την εκκλησιαστική τάξη και παράδοση.

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

ΚΥΠΕ