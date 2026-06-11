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Αμφισβητούν την αναφορά σε στραγγαλισμό του Θανάση Νικολάου – Προδικαστική ένσταση στο αναθεωρημένο κατηγορητήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η υπεράσπιση κατέθεσε προδικαστική ένσταση κατά του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι γίνεται αναφορά σε έγκλημα που δεν έχει αποδειχθεί

Προδικαστική ένσταση υπεβλήθη επί του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου στην υπόθεση των ιδιωτικών ποινικών διώξεων της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, το οποίο απαλλάσσει κάποιους κατηγορούμενους από συγκεκριμένες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή δικαστική διαδικασία η κατηγορούσα αρχή κατέθεσε γραπτώς την αγόρευσή της, ενώ το δικαστήριο ενημερώθηκε για προδικαστική ένσταση επί του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου.

Ειδικότερα, εκ μέρους του 5ου κατηγορούμενου η δικηγόρος Ανδριάνα Κλαϊδή, έφερε ένσταση στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η κατηγορία 30, έκανε λόγο για πολλαπλότητα αδικημάτων, ενώ υποστήριξε πως γίνεται αναφορά σε ένα έγκλημα το οποίο δεν υφίσταται.

Θέτοντας ερωτήματα όπως «ποιός καταδικάστηκε» και «ποιά έρευνα έγινε που να διαπιστώνεται ο στραγγαλισμός του Θανάση Νικολάου», η δικηγόρος υπεράσπισης υποστήριξε πως, μέσα από την συγκεκριμένη αναφορά, η κατηγορούσα αρχή επιχειρεί να παρουσιάσει, «με πλάγιο τρόπο, ότι έγινε ένα έγκλημα», ενώ χαρακτήρισε το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας Ντόριας Βαρωσιώτου ως «ανυπόστατο».

Το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφαση του για τις 9 Ιουλίου (10:30), ενώ την ίδια μέρα, ο δικηγόρος του 2ου κατηγορούμενου, Σωτήρης Αργυρού, αναμένεται να θέσει τη δική του προδικαστική ένσταση, σε σχέση με αναφορά σε αμέλεια άσκησης υπηρεσιακών καθηκόντων από δημόσιο λειτουργό,  καθώς όπως ανέφερε, το Σύνταγμα διαχωρίζει τη δημόσια υπηρεσία από τα Σώματα Ασφαλείας, όπου άνηκε ο κατηγορούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην Υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού, Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην Υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην Υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

ΚΥΠΕ

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ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

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