Μαχαιρώματα στα Πολεμίδια: Το θύμα «έδειξε» τον δράστη - Στο κελί για οκτώ ημέρες ο 24χρονος

Υπό κράτηση με διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης τέθηκε ο 24χρονος νεαρός που συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης απόπειρας φόνου σε βάρος 23χρονου, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή των Κάτω Πολεμιδιών στη Λεμεσό.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον των αστυνομικών αρχών στη Λεμεσό, όπου εκτελέστηκε το δικαστικό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο έκανε δεκτό το αίτημα της Αστυνομίας και ενέκρινε την κράτησή του για οκτώ ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνέχιση των ανακρίσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν περιέλθει ενώπιον των ανακριτικών αρχών, ο ύποπτος φέρεται να επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της ουσίας της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι όσα έχει να αναφέρει θα τα παρουσιάσει ενώπιον του Δικαστηρίου.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρείται η μαρτυρία του τραυματία. Ο 23χρονος, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, υπέδειξε στους αστυνομικούς το πρόσωπο που, σύμφωνα με τον ίδιο, του επιτέθηκε με μαχαίρι. Σε κατάθεσή του ανέφερε ακόμη ότι πριν από τον τραυματισμό είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τους, η οποία κατέληξε στη βίαιη επίθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από το περιστατικό. Μεταξύ των πληροφοριών που διερευνώνται περιλαμβάνονται αναφορές ότι προηγήθηκε διαδικτυακή αντιπαράθεση μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με επίκεντρο οπαδικά ζητήματα. Ωστόσο, οι ανακριτές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο και συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυρικού υλικού, χωρίς να βγαίνει από το κάδρο το κίνητρο της συμπλοκής να είναι ζητήματα ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, καθώς και προσωπικών αντικειμένων του θύματος, τα οποία φέρεται να έλειπαν μετά το επεισόδιο και συγκεκριμένα μια τσάντα και το κινητό τηλέφωνο του θύματος, εντός της οποίας μάλιστα δήλωσε ότι υπήρχε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Παράλληλα εξετάζεται υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, με στόχο να αποτυπωθούν οι κινήσεις του δράστη πριν και μετά το συμβάν.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε ύστερα από λογομαχία που εξελίχθηκε σε συμπλοκή έξω από υποστατικό στα Κάτω Πολεμίδια. Ο 23χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τα ιατρικά ευρήματα, έφερε βαθύ τραύμα στο παχύ έντερο και επιπρόσθετη τραυματική βλάβη, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση και νοσηλεύεται εκτός άμεσου κινδύνου.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απόπειρα φόνου.