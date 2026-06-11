Τέλος οι επισκέψεις στην Αστυνομία για δεκάδες υπηρεσίες – Πάνω από 30 θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά

Μια νέα εποχή στην εξυπηρέτηση και τις συναλλαγές μεταξύ πολιτών και Αστυνομίας, σηματοδοτεί η λειτουργία της πύλης DIGIPOL. Από την περασμένη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 2026, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν ηλεκτρονικά, σειρά υπηρεσιών της Αστυνομίας, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε αστυνομικά τμήματα και γραφεία, με τρόπο απλό, ασφαλή και αποτελεσματικό.

Η λειτουργία της πλατφόρμας παρουσιάστηκε σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη, στην παρουσία του κ. Πανίκου Σταύρου, Υπαρχηγού Αστυνομίας.

Μέσω της πύλης GOV.CY η #DigiPol δίνει πρόσβαση σε περισσότερες από 30 υπηρεσίες της Αστυνομίας, όπως είναι η έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, η παροχή αστυνομικών εκθέσεων και η υποβολή δήλωσης για απώλεια δελτίου ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. Για την υλοποίηση του συνεργάστηκαν το Ερευνητικό Κέντρο για έρευνα και καινοτομία του Πανεπιστημίου Κύπρου ΚΟΙΟΣ, η εταιρεία NETU και άλλοι φορείς από συνεργαζόμενα Υπουργεία και υπηρεσίες της Δημοκρατίας.