«Δε τι κάμνω σε τούτους που δεν πληρώνουν»: Σατανική πλεκτάνη εκατομμυρίων στη Λάρνακα εναντίον 77χρονου - Οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα

Σατανικά σχέδια, εκβιασμοί, εκφοβισμοί και άλλα πολλά ακούστηκαν χθες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, κατά τη διαδικασία προφυλάκισης των τεσσάρων υπόπτων, τριών ανδρών και μίας γυναίκας, σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να δρούσε τα τελευταία χρόνια στην πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Πρόκειται για 44χρονο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Λάρνακα, 45χρονη από την επαρχία Λάρνακας, 49χρονο υπόδικο στις Κεντρικές Φυλακές με πλούσιο ποινικό μητρώο, και 42χρονο λογιστή, από τη Λευκωσία. Εναντίον των τριών πρώτων εκδόθηκαν διατάγματα οκταήμερης κράτησης και εναντίον του 42χρονου διάταγμα εξαήμερης κράτησης. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ενόρκως η λοχίας του ΤΑΕ Λάρνακας, Αγγελική Δανιήλ, από το 2021 οι ύποπτοι φαίνεται πως είχαν σκαρφιστεί μια καλοστημένη πλεκτάνη σε βάρος 77χρονου, από την επαρχία Λάρνακας, εξαπατώντας τον και αποσπώντας από αυτόν, με διάφορα τεχνάσματα, με απειλές και εκβιασμούς, τεράστια χρηματικά ποσά. Σε κατάθεσή του στην Αστυνομία ο παραπονούμενος ισχυρίστηκε ότι θα τον σκότωναν εάν δεν ενέδιδε στους εκβιασμούς των υπόπτων, γι' αυτό αναγκάστηκε να τους καταβάλλει τα λεφτά που του ζητούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Η καταγγελία του παραπονουμένου στο ΤΑΕ Λάρνακας έγινε τον περασμένο Μάρτιο. Έκτοτε ανακριτική ομάδα ανέλαβε τη διερεύνηση της πολύ σοβαρής υπόθεσης, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται και οι τέσσερις συλληφθέντες, με τον καθένα να έχει διαφορετικό ρόλο και δράση. Η μάρτυρας της Αστυνομίας αναφέρθηκε εκτενώς σε διαδικασίες αγοραπωλησίας ακινήτων, στην Πύλα και στις Αγγλισίδες, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που ανήκαν στον παραπονούμενο και τον γαμπρό του, προς τον 44χρονο επιχειρηματία από τη Λάρνακα και τον 42χρονο από τη Λευκωσία, χωρίς ο 77χρονος να εισπράξει, όπως υποστήριξε, όλα τα χρήματα της πραγματικής αξίας των χωραφιών. Έγινε, επίσης, αναφορά για πιέσεις που ασκήθηκαν προς τον παραπονούμενο, προκειμένου να γίνει συνέταιρος σε πρακτορείο στοιχημάτων, χωρίς ο ίδιος ποτέ να υπογράψει κάποιο σχετικό έγγραφο. Με αφορμή αυτό τον «συνεταιρισμό», οι ύποπτοι, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε, απέσπασαν από τον ηλικιωμένο μεγάλα ποσά.

«Ερωτευμένη» η 45χρονη

Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας που παρουσίασε η Αστυνομία στο δικαστήριο, έγινε αναφορά στον ρόλο που διαδραμάτισε η 45χρονη με σκοπό να αποσπάσει από τον 77χρονο ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία του παραπονουμένου, η ύποπτη αρχικά του είπε πως είχε προβλήματα με τον γάμο της και ότι ήθελε να φύγει μαζί του στην Ελλάδα. Περαιτέρω, η ύποπτη παρίστανε ότι ενδιαφερόταν ερωτικά για τον παραπονούμενο, με σκοπό να του αποσπά λεφτά. Μετέπειτα του ανέφερε πως είχε παιδί με επιληψία και ότι χρειαζόταν ένα σεβαστό χρηματικό ποσό, προκειμένου το παιδί της να εξεταστεί από γιατρό που θα ερχόταν από το Ισραήλ. Του ζήτησε, επίσης, να τη βοηθήσει να εξοφλήσει χρέος 80 χιλιάδων ευρώ, που είχε δημιουργήσει σε καζίνο στη Λεμεσό. Η λοχίας Δανιήλ είπε ότι ο 49χρονος υπόδικος σε αρκετές περιπτώσεις, με φωνές και απειλές, ανάγκαζε τον παραπονούμενο να δίνει τα χρήματα που του ζητούσε η 45χρονη.

«Θα σε παίξω» - «Δε τι κάμνω»

Στην ένορκη μαρτυρία της, η λοχίας Δανιήλ ανέφερε ότι ο 49χρονος υπόδικος έδειξε στον παραπονούμενο βίντεο που είχε στο κινητό του, όπου παρουσιαζόταν ο ίδιος να βασανίζει άλλα άτομα και να βάζει πιστόλι στο στόμα τους, λέγοντας στον 77χρονο: «Δε τι κάμνω σε τούτους που δεν πληρώνουν». Η υπόθεση των βασανιστηρίων εκκρεμεί για εκδίκαση στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο παραπονούμενος, ο 49χρονος υπόδικος φέρεται να τον απείλησε ότι θα τον σκότωνε με τις λέξεις «θα σε παίξω», ενώ επιπρόσθετα ο 77χρονος κατήγγειλε και υπόθεση ρίψης πυροβολισμού εναντίον της οικίας του, αναφέροντας ότι είδε να απομακρύνεται από τη σκηνή αυτοκίνητο που μοιάζει με αυτό που χρησιμοποιούσε ο υπόδικος. Η μάρτυρας της Αστυνομίας κατέθεσε, επίσης, ότι από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε πως η ακίνητη περιουσία που εξασφάλισε ο 44χρονος επιχειρηματίας στη Λάρνακα κατά τα έτη 2021-25, δεν συνάδει με τα νόμιμα εισοδήματα που είχε. Ανέφερε, ακόμα, ότι υπολείπεται μεγάλο και σημαντικό ανακριτικό έργο, θα ληφθούν περίπου 50 καταθέσεις, ενώ θα διενεργηθούν οικονομικές έρευνες σε σχέση με τους τέσσερις συλληφθέντες.