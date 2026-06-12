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Απόλυση δόκιμου αστυνομικού με απόφαση αρχηγού Αστυνομίας και υπουργού Δικαιοσύνης - «Πιάστηκε» με αναβολικές ουσίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφάσισε την απόλυσή του μετά τον εντοπισμό φιαλιδίων με αναβολικές ουσίες στην κατοχή του

Απολύθηκε από την Αστυνομία δόκιμος αστυνομικός, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 4 Ιουνίου 2026 έπειτα από τον εντοπισμό φιαλιδίων με αναβολικές ουσίες στην κατοχή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η απόφαση λήφθηκε σήμερα από τον Αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, με την έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, στη βάση του άρθρου 17(1) του περί Αστυνομίας Νόμου του 2004 (Ν.73(Ι)/2004).

Με αφορμή την απόφαση, η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι φαινόμενα διαφθοράς, παραβατικής συμπεριφοράς ή κατάχρησης εξουσίας δεν έχουν θέση στις τάξεις της και επαναλαμβάνει ότι η καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ηγεσία του Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο δόκιμος αστυνομικός είχε τεθεί υπό σύλληψη στις 4 Ιουνίου στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά κατοχή αναβολικών ουσιών.

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