Ποινή φυλάκισης σε 41χρονο για προώθηση ακινήτων σε γη Ελληνοκύπριων στα κατεχόμενα

Ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών επέβαλε χθες το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε 41χρονο, ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του σε 18 κατηγορίες.

Οι κατηγορίες αφορούσαν κυρίως τη διαφήμιση και προώθηση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί παράνομα σε γη Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών, σε κατεχόμενα χωριά των επαρχιών Κερύνειας και Αμμοχώστου.

Η υπόθεση εκδικάστηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, το οποίο επέβαλε στον 41χρονο ποινή φυλάκισης διάρκειας 2,5 ετών, μετά την παραδοχή του στις 18 κατηγορίες που αντιμετώπιζε.