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Ποινή φυλάκισης σε 41χρονο για προώθηση ακινήτων σε γη Ελληνοκύπριων στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 41χρονος κρίθηκε ένοχος σε 18 κατηγορίες για διαφήμιση και προώθηση ακινήτων που ανεγέρθηκαν παράνομα σε ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα.

Ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών επέβαλε χθες το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε 41χρονο, ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του σε 18 κατηγορίες.

Οι κατηγορίες αφορούσαν κυρίως τη διαφήμιση και προώθηση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί παράνομα σε γη Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών, σε κατεχόμενα χωριά των επαρχιών Κερύνειας και Αμμοχώστου.

Η υπόθεση εκδικάστηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, το οποίο επέβαλε στον 41χρονο ποινή φυλάκισης διάρκειας 2,5 ετών, μετά την παραδοχή του στις 18 κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

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