Κακουργιοδικείο Λευκωσίας: 2,5 χρόνια φυλακή στον Ουκρανό σφετεριστή

Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στον 41χρονο Ουκρανό Denys Pohodin για υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Ο κατηγορούμενος, κατόπιν δικής του παραδοχής, κρίθηκε ένοχος σε 18 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν το αδίκημα της δόλιας συναλλαγής σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο.

Με βάση τις λεπτομέρειες των κατηγοριών, ο 41χρονος Ουκρανός, μεταξύ του έτους 2022 και 20.3.2025, διαφήμισε και προώθησε την πώληση διαφόρων τεμαχίων γης, στα οποία βρίσκονταν υπό ανέγερση ή είχαν ανεγερθεί συγκροτήματα κατοικιών, ενώ γνώριζε ή, υπό τις περιστάσεις, έπρεπε εύλογα να γνωρίζει ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών. Τα τεμάχια που αφορούν οι κατηγορίες βρίσκονται σε μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και συγκεκριμένα στα χωριά Άγιος Σέργιος, Γαστριά, Τρίκωμο και Ακανθού, της επαρχίας Αμμοχώστου, καθώς και στα χωριά Καλογραία και Άγιος Αμβρόσιος, της επαρχίας Κερύνειας.

Ο Denys Pohodin κατάγεται από την Ουκρανία και διαμένει από το 2022 στην Κύπρο, συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Έχει εξασφαλίσει άδεια διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ισχύει μέχρι την 1.9.2026. Δραστηριοποιήθηκε στις κατεχόμενες περιοχές, στον τομέα διαφήμισης πώλησης ακινήτων. Συγκεκριμένα, μέσω προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και στο κανάλι YouTube, μεταξύ του έτους 2022 και 20.3.2025, προώθησε και διαφήμισε συγκροτήματα κατοικιών ή υπό ανέγερση συγκροτήματα κατοικιών, τα οποία είχαν ανεγερθεί ή ανεγείρονταν σε ακίνητα που ανήκουν σε Ελληνοκύπριους εκτοπισθέντες. Πέραν των πιο πάνω διαφημίσεων, ο κατηγορούμενος διαφήμιζε τον εαυτό του, στο κανάλι YouTube, ως συνιδρυτή της φερόμενης «εταιρείας» «GP REAL ESTATE», η οποία έχει έδρα την κατεχόμενη Κερύνεια και λειτουργεί ως μεσιτικό γραφείο, προωθώντας τη διαφήμιση των ακινήτων που διαφήμιζε και ο κατηγορούμενος στους προσωπικούς του λογαριασμούς. Επίσης, ο κατηγορούμενος, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα προαναφερόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο κανάλι YouTube, προωθούσε και διαφήμιζε την ιστοσελίδα gpcyprus.com, η οποία ανήκει στην προαναφερθείσα φερόμενη «εταιρεία», στην οποία προωθούνταν και διαφημίζονταν προς πώληση τα επίδικα ακίνητα.

Ως προς τις περιστάσεις διάπραξης των αδικημάτων, περί τον Δεκέμβριο του 2022, προσέγγισε τον κατηγορούμενο ο τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης της φερόμενης «εταιρείας» «GP Real Estate», προσφέροντάς του εργασία για να διαφημίζει διαδικτυακά την εν λόγω «εταιρεία» και τα συγκροτήματα που ήταν κτισμένα ή θα κτίζονταν εντός των επίδικων ακινήτων. Περί τον Μάρτιο του 2023, για πρώτη φορά ο κατηγορούμενος ανάρτησε στους προσωπικούς του διαδικτυακούς λογαριασμούς διαφήμιση της εν λόγω «εταιρείας» και των συγκροτημάτων που διαφήμιζε και προωθούσε αυτή η «εταιρεία».

Ποινή με … μήνυμα

Όπως τονίζεται στην απόφαση του Κακουργιοδικείου, «αδικήματα αυτής της φύσης τιμωρούνται αυστηρά, μέσω ποινών οι οποίες ενέχουν έντονα το στοιχείο της αποτροπής για σκοπούς κυρίως γενικής και δευτερευόντως ειδικής πρόληψης. Τα Δικαστήρια, στο μέτρο βεβαίως που τους αναλογεί, οφείλουν, με την επιβολή ανάλογα αποτρεπτικών ποινών, πάντα κατ' εφαρμογή καλά καθιερωμένων αρχών που αφορούν την επιμέτρηση της ποινής, αποφασιστικά να συνδράμουν στον τερματισμό της ασύστολης εκμετάλλευσης της ακίνητης ιδιοκτησίας των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας, χωρίς τη συγκατάθεση των τελευταίων, προκειμένου να σταλούν τα σωστά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και ιδίως για την καταστολή τέτοιων εγκληματικών συμπεριφορών».

Καταληκτικά, το Δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή ποινής φυλάκισης 2,5 ετών, με τις ποινές να συντρέχουν. Το Δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι η περίοδος κράτησης του (σ.σ. από τον Μάρτιο του 2025) θα προσμετρηθεί στο σύνολο της ποινής που επιβλήθηκε.