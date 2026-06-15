Ο Μάριος Παναγίδης αναλαμβάνει χρέη Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Τουρισμού

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνήλθε το πρωί σε έκτακτη συνεδρία και αποφάσισε ότι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτου Παπαδόπουλου, και μέχρι την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Μάριος Παναγίδης.

Ο κ. Παναγίδης, ο οποίος διαθέτει πολυετή παρουσία στη δημόσια υπηρεσία, αναλαμβάνει προσωρινά τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Υφυπουργείο Τουρισμού, παράλληλα με τα υφιστάμενα καθήκοντά του στο Υπουργείο Παιδείας.