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Παναΰριν στον ΔΗΣΥ με τις δημοσκοπήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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* Κάποιοι στον ΔΗΣΥ κάμνουν παναϋριν με τα νούμερα κάποιων δημοσκοπήσεων. Αυτό που απαιτείται βέβαια για να περάσει ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ στον β΄ γύρο είναι να υπάρξει ενότητα στη βάση και την ηγεσία του κόμματος. Αυτό δεν καταγράφεται βέβαια στις δημοσκοπήσεις τη στιγμή που μιλάμε αλλά θα φανεί σύντομα. Όταν ένα κόμμα έχει 2-3 υποψηφίους και θέλεις να κάνεις μέτρηση, τότε όλοι πρέπει να είναι ενήμεροι, και για τη δημοσκόπηση, και, κυρίως, για τα αποτελέσματά της πριν αυτά διαρρεύσουν στον Τύπο. Ο ΔΗΣΥ στις Βουλευτικές πήγε υπό τις περιστάσεις ενωμένος. Δεν το βλέπουμε ότι θα πάει ιδιαίτερα ενωμένος στις Προεδρικές, εκτός κι αν κάποιος αναλάβει μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Με βάση τα όσα λέμε και ακούμε βέβαια, θα βγουν σπαθιά, οπότε μάλλον ο Χριστοδουλίδης εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο.

ΘΟΥΚΗΣ

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