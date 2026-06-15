Πόρισμα «Κράτος Μαφία»: Πρώτοι θα ενημερωθούν ο Νίκος Αναστασιάδης και οι υπόλοιποι ελεγχόμενοι

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να προχωρήσει αύριο το πρωί στην έκδοση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με τα ευρήματα της έρευνάς της για την υπόθεση «Κράτος Μαφία». Η ανακοίνωση θα δοθεί στη δημοσιότητα αφού προηγουμένως ενημερωθούν τα πρόσωπα που τέθηκαν υπό διερεύνηση, με πρώτο τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Σε περίπτωση που από το πόρισμα της έρευνας προκύψουν στοιχεία διάπραξης ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων εκ μέρους του κ. Αναστασιάδη, θεωρείται βέβαιο ότι στο κάδρο των ερευνών θα βρεθούν και άλλοι πρώην αξιωματούχοι ή στενοί συνεργάτες του, οι οποίοι φέρονται να υλοποίησαν ή να συνέδραμαν στην εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών του. Ως εκ τούτου, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο τέως Πρόεδρος δεν θα αποτελεί το μοναδικό πρόσωπο που θα ελεχθεί για τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Οι εξαιρέσεις και η έρευνα

Σε περίπτωση που η Αρχή κατά της Διαφθοράς καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην υπόθεση «Κράτος Μαφία» προκύπτουν ενδείξεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να απέχουν από οποιονδήποτε χειρισμό της υπόθεσης. Και αυτό διότι μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων θα βρίσκεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος τους διόρισε στα αξιώματά τους.

Την ανάγκη διασφάλισης της απόλυτης ανεξαρτησίας και αμεροληψίας στη διαχείριση της υπόθεσης υπογράμμισε σε χθεσινή συνέντευξή του στον «Π» ο γνωστός ποινικολόγος, Ηλίας Στεφάνου. Όπως επεσήμανε, η μελέτη και αξιολόγηση του πορίσματος της Αρχής για το «Κράτος Μαφία» θα πρέπει να ανατεθεί και σε νομικούς εγνωσμένου κύρους, ώστε να μην παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας που υπάγονται ιεραρχικά στον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στεφάνου δήλωσε τα εξής στον «Π»: «Το όποιο πόρισμα είτε αυτό περιλαμβάνει εισηγήσεις για διερεύνηση του ενδεχόμενου τέλεσης ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο είτε είναι αθωωτικό, τίθεται προς κρίση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σημειώνω πως τα μέλη της Αρχής κατά της Διαφθοράς μπορούν είτε να αποδεχτούν είτε να απορρίψουν εν όλω ή εν μέρει τις εισηγήσεις των ερευνητών που όρισαν προς υποβοήθηση του έργου τους με τη συλλογή της αναγκαίας μαρτυρίας. Μπορούν περαιτέρω να ζητήσουν και τη λήψη συμπληρωματικών ερευνητικών πράξεων. Επειδή στην παρούσα διερεύνηση τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης Αναστασιάδη, οφείλουν να απέχουν από την όποια απόφαση.

Με δεδομένο δε πως όλα τα μέλη της Νομικής Υπηρεσίας είναι υφιστάμενοι των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, θεωρώ ορθότερο πως τα όποια μέλη της Νομικής Υπηρεσίας αναλάβουν το έργο της μελέτης των εισηγήσεων της Αρχής κατά της Διαφθοράς και του υλικού που λήφθηκε, συνεπικουρούνται και από εγνωσμένου κύρους νομικούς, είτε αυτοί είναι πρώην δικαστές, είτε έμπειροι δικηγόροι (όπως νυν ή πρώην Προέδροι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου), οι οποίοι θα παρέχουν και την έξωθεν καλή μαρτυρία περί ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας στην απόφαση για άσκηση ή μη ποινικής δίωξης».

Ποινικοί ανακριτές

Σε περίπτωση που, στη βάση των ευρημάτων της Αρχής κατά της Διαφθοράς, κριθεί αναγκαία η διεξαγωγή ποινικής έρευνας, αυτή θα πρέπει να ανατεθεί σε ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, ώστε να διασφαλιστούν η αμεροληψία και η αξιοπιστία της διαδικασίας, καθώς και η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στα πορίσματα που θα προκύψουν.