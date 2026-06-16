Δύο εργοτάξια-φαντάσματα στη Λάρνακα: Θέμα ασφάλειας από Kition Tower (φώτος)

Λίγα μόλις 24ωρα μετά το σχόλιο της εφημερίδας μας (στην στήλη του Παρασκηνίου, ημερομηνίας 13 Ιουνίου) για τη μεγάλη οπτική ρύπανση που προκαλεί εδώ και πολλά χρόνια ο περιβόητος «λούκκος» της Λάρνακας, και συγκεκριμένα η οικοδομή που ξεκίνησε με προοπτική την ανέγερση του Kition Tower αλλά δεν τέλειωσε ποτέ, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας αποκάλυψε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ρώσο επιχειρηματία για να ολοκληρώσει το έργο.

Μιλώντας χθες στον «Π», ανέφερε ότι εκπρόσωπος του Ρώσου επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, τον επισκέφθηκε στο γραφείο του και τον ενημέρωσε ότι υπάρχει πρόθεση να αγοραστεί η πλειοψηφία των μετοχών του έργου με την ονομασία Kition Tower, του οποίου οι κατασκευαστικές εργασίες σταμάτησαν στα πολύ αρχικά τους στάδια. Ο δήμαρχος Λάρνακα είπε ότι ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες για ανέγερση του κτηρίου, εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα να καρποφορήσουν οι προσπάθειες για ανάληψη του εν λόγω έργου από τον Ρώσο επιχειρηματία, έτσι ώστε να επαναρχίσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες το συντομότερο. Υπενθύμισε, μάλιστα, πως το εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο βρίσκεται στην κατάσταση που είναι σήμερα για περισσότερα από 10 χρόνια, σε μία εξαιρετικά νευραλγική τοποθεσία, στη γωνία της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου με την οδό Βασιλέως Παύλου, έναντι του κεντρικού αστυνομικού σταθμού της πόλης και του ταχυδρομείου.

Όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας τα οποία φαίνεται να προκύπτουν (πλην της οπτικής ρύπανσης) από τις «τρύπες» που υπάρχουν στην περίφραξη του εργοταξίου, ο Α. Βύρας επισήμανε ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να εξεταστούν σε συνεργασία με τον τοπικό επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης. «Σίγουρα μιλάμε για μια άσχημη εικόνα, σ' ένα κεντρικό σημείο της πόλης, η οποία θα πρέπει ν' αρθεί. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται για περισσότερα από 10 χρόνια. Πριν από λίγο καιρό μου έχει γνωστοποιηθεί το ενδιαφέρον Ρώσου επιχειρηματία για ν' αναλάβει και να ολοκληρώσει το κτήριο. Ευχόμαστε να προχωρήσει και να τελειώσει το έργο», σημείωσε.

Οι μεγαλεπήβολες εξαγγελίες

Θυμίζουμε, ότι οι αρχικές εξαγγελίες για το εν λόγω έργο έκαναν λόγο για ένα εντυπωσιακό 23ώροφο κτήριο, το πιο ψηλό στη Λάρνακα, με θέα προς τη θάλασσα, που θα περιλάμβανε 50 οικιστικές μονάδες (πολυτελή διαμερίσματα) του ενός μέχρι και πέντε υπνοδωματίων. Οι εγκαταστάσεις προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, εστιατόριο, καφέ και εμπορικούς χώρους. Το Kition Tower θα ανεγειρόταν στο τεμάχιο όπου παλιά λειτουργούσε το ιστορικό ξενοδοχείο Κίτιον, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την παραλία των Φοινικούδων, σε πολύ κοντινή απόσταση από το εμπορικό κέντρο της πόλης και μόλις οκτώ χιλιόμετρα μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Η δεύτερη «πληγή»

Εκτός, όμως, από το εργοτάξιο του Kition Tower, τις Αρχές της Λάρνακας απασχολεί και μία δεύτερη περίπτωση εγκαταλελειμμένου εργοταξίου, που αφορά το μεγάλο κτηριακό συγκρότημα που παραμένει… μισοτέλειωτο στην είσοδο της Λάρνακας από την Αραδίππου, επί της λεωφόρου Γρίβα Διγενή, παρά τον κυκλικό κόμβο του Kleima και έναντι του Metropolis Mall. Επί της ουσίας, πρόκειται για ακόμα ένα κτήριο-φάντασμα, το οποίο είναι ημιτελές εδώ και πολλά χρόνια προκαλώντας αλγεινή εικόνα στους χιλιάδες περιστατικούς, καθότι βρίσκεται σε μία πολυσύχναστη λεωφόρο που αποτελεί την είσοδο της Λάρνακας από τη Λευκωσία. «Θα πρέπει να εξετάσουμε με τις ιδιοκτήτριες εταιρείες που ξεκίνησαν το έργο, ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν προκειμένου να γίνει εφικτό να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες», παρατήρησε ο Α. Βύρας.