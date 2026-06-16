Το ακίνητο στη Δρομολαξιά, ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Γιώργος Βαρνάβα – Όσα καταγράφει το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία»

Στη δημοσιοποίηση λεπτομερούς ανακοίνωσης για την έρευνα που αφορά ισχυρισμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» προχώρησε η Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάστηκαν περιλαμβάνεται και αυτή του ακινήτου στη Δρομολαξιά, με τους ισχυρισμούς να αφορούν κατ’ ισχυρισμόν αθέμιτες παρεμβάσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη υπέρ ιδιωτικής εταιρείας που επιδίωκε την εκμετάλλευσή του. Στην προσπάθεια του αυτή, παρενέβη σε διάφορους φορείς, ενώ επιστράτευσε και πολιτικά πρόσωπα. Τα συμφέροντα της ιδιωτικής εταιρείας εκπροσωπούσε και προωθούσε ο τότε Βουλευτής Γιώργος Βαρνάβα, ο οποίος, κατ’ ισχυρισμόν, επίσης προέβη σε αθέμιτες παρεμβάσεις.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταλήγουν στα πιο κάτω πρόσωπα καταλογίζοντάς τους ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς:

Αδικήματα: Τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης για το πλημμέλημα της Κατάχρησης εξουσίας και απόπειρα για Κατάχρηση εξουσίας.

"Παρά το γεγονός ότι, οι παρεμβάσεις του τέως Προέδρου φαίνεται να ήταν καλοπροαίρετες σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και δεν έγιναν προς αποκόμιση προσωπικού οφέλους, τέτοιες ενέργειες δεν ενέπιπταν εντός των καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας" αναφέρει η Αρχή.

Σε σχέση με τον Γιώργο Βαρνάβα, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν ότι, κατά τον ουσιώδη χρόνο, ήταν Βουλευτής της ΕΔΕΚ και, χωρίς θεσμικό ρόλο, νομική υπόσταση ή επίσημη εντολή στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ζήτημα, φέρεται να χρησιμοποίησε τη δημόσια θέση του για να διευκολύνει προνομιακή πρόσβαση της ιδιωτικής εταιρείας και των νομικών εκπροσώπων της σε ανώτερους δημόσιους αξιωματούχους, περιλαμβανομένης της συνάντησης με τον Γενικό Εισαγγελέα στις 6 Ιουνίου, 2014, με σκοπό την προώθηση του αιτήματος της ιδιωτικής εταιρείας.

"Επομένως και αυτός είναι υπόλογος για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για Κατάχρηση εξουσίας, ως η Παράγραφος 58, πιο πάνω, ή διαζευκτικά, για Απόπειρα Κατάχρηση εξουσίας ως η Παράγραφος 67, πιο πάνω"

Άλλα αδικήματα που παραπέμπονται στο Γενικό Εισαγγελέα, δυνάμει του Άρθρου 9(3), του Νόμου. Από την προσαχθείσα μαρτυρία, η κα Σουζάν Ντικράζ και η συνοδεία της, στις 4 Αυγούστου, 2014, εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές και την επομένη, 5 Αυγούστου, 2014 εξήλθε από αυτές προς τα Κατεχόμενα. Οι ενέργειες αυτές ήταν παράνομες και κάποιοι φορείς του Κράτους διευκόλυναν την παράνομη αυτή διέλευση. Η διέλευση ήταν παράνομη δυνάμει του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, γι’ αυτό το θέμα παραπέμπεται στο Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.

Σημειώνεται ότι η τελική έκθεση, που απαρτίζεται από σχεδόν 3.000 σελίδες, δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Σε Γενικό Εισαγγελέα και Έφορο Φορολογίας η Εκθεση

Τόσο η Έκθεση, όσο και όλο το μαρτυρικό υλικό, μαζί με Έκθεση της Αρχής θα προωθηθεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα δυνάμει πρόνοιας του Νόμου, ενώ ταυτόχρονα, δυνάμει άλλης πρόνοιας του Νόμου, η Έκθεση θα αποσταλεί προς τον Έφορο Φορολογίας για τις δικές του ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διεξήχθησαν συνολικά 214 συνεδρίες/ακροάσεις προς το σκοπόν λήψεως μαρτυρίας ή τεκμηρίων, κατέθεσαν ως μάρτυρες 150 πρόσωπα, κατατέθηκαν τεκμήρια από 41 νομικά πρόσωπα και κυβερνητικά τμήματα, ενώ ο συνολικός αριθμός των τεκμηρίων που κατατέθηκαν ήταν 793.

Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της Έκθεσης, μαζί με τα συνημμένα είναι περίπου 3000.

Πηγή: ΚΥΠΕ