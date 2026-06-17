«Ισοζύγιο των πιθανοτήτων»: Τι σημαίνει για το πόρισμα του «Κράτος Μαφία» – Ο Μιχάλης Βορκάς εξηγεί (ηχητικό)

Τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, εκτός Νομικής Υπηρεσίας, προκρίνει ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, για τη διερεύνηση των συμπερασμάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Μιλώντας στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Άντρη Δανιήλ, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσει η υπόθεση, ο κ. Βορκάς ανέφερε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η κοινωνία ζητά διαφάνεια και δια σφάλιση της αμεροληψίας.

«Η κοινωνία θέλει διαφάνεια. Θέλει να ξέρει ότι αυτό το οποίο γίνεται δεν εμπίπτει σε ζητήματα τα οποία είναι αντίθετα με τα θέματα της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας», ανέφερε.

Όπως είπε, δεν πρέπει να παραμείνουν σκιές γύρω από τη διαδικασία, σημειώνοντας ότι ο νόμος παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη δυνατότητα διορισμού ποινικών ανακριτών.

«Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να παραμένουν σκιές. Και για να μην παραμένουν σκιές, στην περίπτωση μας, να επικαλεστούμε τον ίδιο τον νόμο, ο οποίος δίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα διορισμού ποινικών ανακριτών, τρίτων προσώπων εκτός Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι να αναλάβουν αυτή τη δουλειά», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια επιλογή «ξεκαθαρίζει τα πράγματα» και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για όσα θα ακολουθήσουν.

Ο κ. Βορκάς ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η ανάγκη ανεξάρτητης διερεύνησης δεν σημαίνει απαξίωση των θεσμών. Όπως σημείωσε, οι θεσμοί πρέπει να στηριχθούν, ενώ τα όποια ζητήματα σύγκρουσης ή αμφισβήτησης πρέπει να αντιμετωπίζονται με λογική και σύνεση.

«Δεν μπορεί με την κάθε υπόθεση που βγαίνει στην επιφάνεια να λέμε δεν εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη, δεν εμπιστευόμαστε τη Νομική Υπηρεσία, δεν εμπιστευόμαστε την Αστυνομία», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «είμαστε κράτος επιτέλους» και πως οι θεσμοί πρέπει να στηριχθούν, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται «με σύνεση και με λογική».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο τεκμήριο της αθωότητας, τονίζοντας ότι κανένας δεν πρέπει να θεωρείται ένοχος πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

«Δεν μπορεί να ξεχνούμε πάντα δύο-τρία βασικά θέματα. Το πρώτο είναι το τεκμήριο της αθωότητας», είπε.

«Για όνομα του Θεού, να μην αφήσουμε να διασύρονται υπολήψεις ανθρώπων, τη στιγμή που ο τελικός κριτής είναι η Δικαιοσύνη και το δικαστήριο», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει επιτελέσει έργο και έχει φέρει στην επιφάνεια σοβαρά ζητήματα.

«Εδώ έχει γίνει μια δουλειά. Εδώ έχει βγάλει στην επιφάνεια κάποια ζητήματα. Και τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά», σημείωσε.

Όπως είπε, η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, με σωστές διαδικασίες, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο στοιχειοθετούνται ή όχι όσα αποδίδονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισμα.

Ο κ. Βορκάς εξήγησε επίσης τη διαφορά ανάμεσα στο ποινικό μέτρο απόδειξης, που είναι το «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας», και στο «ισοζύγιο των πιθανοτήτων», στο οποίο, όπως είπε, στηρίχθηκαν τα συμπεράσματα της Αρχής.

«Όταν έχουμε μια υπόθεση ποινικής φύσεως και οδηγείται στο δικαστήριο, κανένα δικαστήριο δεν θα καταδικάσει κάποιον για να τον οδηγήσει στη φυλακή, έστω και αν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία στο κατά πόσο έχει διαπράξει ή όχι κάποιο αδίκημα», ανέφερε.

Αντίθετα, όπως εξήγησε, στις αστικές υποθέσεις το μέτρο απόδειξης είναι το ισοζύγιο των πιθανοτήτων, δηλαδή κατά πόσο είναι περισσότερες οι πιθανότητες να έχει δίκαιο ο ένας διάδικος έναντι του άλλου.

«Εδώ λοιπόν, με αυτό το μέτρο, κατέληξε η Αρχή στο συμπέρασμα ότι πιθανόν αυτοί οι 15, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, να έχουν διαπράξει αυτά τα πιθανά ενδεχόμενα αδικήματα», είπε.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον ίδιο, τα ευρήματα του πορίσματος δεν μπορούν από μόνα τους να οδηγήσουν αυτόματα σε ποινικές διώξεις, αλλά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές.

«Περαιτέρω διερεύνηση. Από την αρχή θα ξεκινήσουν οι έρευνες, θα συλλεγούν μαρτυρίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το υλικό του πορίσματος μπορεί να είναι βοηθητικό, αλλά οι ανακριτές δεν θα περιοριστούν μόνο σε αυτό.

Ερωτηθείς τι προκρίνει ο ίδιος, απάντησε ότι μιλά προσωπικά, καθώς δεν έχει ληφθεί απόφαση από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε τη θέση του υπέρ ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαδικασίας.

«Για μένα το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Ανεξάρτητη και αμερόληπτη διερεύνηση. Ίσως ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές», ανέφερε.

Σε ερώτηση κατά πόσον η διερεύνηση δεν πρέπει να παραμείνει στη Νομική Υπηρεσία, ο κ. Βορκάς απάντησε ότι μια τέτοια επιλογή προστατεύει και τον ίδιο τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα.

«Θεωρώ ότι προστατεύουμε και τον ίδιο τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα», είπε.

Κλείνοντας, ο κ. Βορκάς τόνισε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι προασπιστής του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι προασπιστής του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες αυτού του τόπου», ανέφερε.

«Δεν ανεχόμαστε καμία αδικία, καμία παρανομία», κατέληξε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Μιχάλη Βορκά στο Ραδιόφωνο του «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: