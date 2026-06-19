Σκασμένο ελαστικό φορτηγού προκάλεσε τη φωτιά στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λάρνακας (εικόνες)

Από σκασμένο λάστιχο φορτηγού προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, στην περιοχή Μάλος της Αραδίππου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:45 π.μ., εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στο πρανές του υπεραστικού δρόμου Λευκωσίας – Λάρνακας (Α2), στην τοποθεσία Μάλος, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αραδίππου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 11:30 π.μ., αφού έκαψε έκταση περίπου τριών (3) δεκαρίων με δέντρα και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Επιπρόσθετα, στην επιχείρηση συνέδραμε η Αστυνομία Κύπρου με 2 μέλη της, τα οποία ανέλαβαν τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης στον υπεραστικό δρόμο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σκασμένο ελαστικό φορτηγού οχήματος.



