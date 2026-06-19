Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ: Μήνυμα ενότητας για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο η στήριξη προς το Κίεβο και η πίεση στη Ρωσία

Με τη στήριξη προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία να βρίσκονται στο επίκεντρο, συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη ημέρα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους να στηρίξουν το Κίεβο τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, ενώ παράλληλα υπογραμμίζουν την ανάγκη να διατηρηθεί η ενότητα της Δύσης απέναντι στη Μόσχα.

Κόστα: «Και τα 27 κράτη-μέλη είναι ενωμένα»

Υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Σύνοδο Κορυφής, χθες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ενωμένα στη στήριξη της Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε, μετά και τα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου της G7, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται από κοινού για τη συνέχιση της υποστήριξης προς το Κίεβο και για την αύξηση της πίεσης στη ρωσική πολεμική οικονομία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ιστορική» την εβδομάδα για την Ουκρανία, καθώς ξεκίνησαν επισήμως οι διαπραγματεύσεις για το πρώτο κεφάλαιο της ενταξιακής της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα προς την πλήρη ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για «νέα δυναμική» στο πολεμικό μέτωπο, εκτιμώντας ότι η Ουκρανία διατηρεί τις θέσεις της και ανακτά ακόμη και εδάφη σε ορισμένες περιοχές.

Τόνισε ότι η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 90 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τη Μόσχα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι η ρωσική οικονομία δέχεται ισχυρές πιέσεις, ενώ επέκρινε την απόφαση της Μόσχας να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο, κάνοντας λόγο για τη δημιουργία ενός «ψηφιακού σιδηρού παραπετάσματος».

Ζελένσκι: «Η ομοφωνία των συμμάχων είναι καθοριστική»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη διαρκή υποστήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι η ομοφωνία των συμμάχων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχιση της βοήθειας προς τη χώρα του.

Όπως ανέφερε, αντίστοιχη ενότητα υπήρξε και κατά τη Σύνοδο της G7, τόσο ως προς την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας όσο και ως προς την αύξηση της πίεσης προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις και να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενώ ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ