Ξύλο, ναρκωτικά και παρενοχλήσεις: Διεθνούς φήμης influencer «κατέβηκε» στην Αγ. Νάπα με άλλους streamers και σπέρνουν τον πανικό (εικόνες + βίντεο)

Στην Κύπρο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Βρετανός streamer HS TikkyTokky, κατά κόσμον Χάρισον Σάλιβαν, μαζί με ομάδα προσώπων που δραστηριοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μεγάλο μέρος της παρουσίας τους στο νησί να μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο.

Η παρουσία της συγκεκριμένης ομάδας έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς βίντεο και αποσπάσματα από τις κινήσεις τους κυκλοφορούν ευρέως στα social media. Σε ένα από αυτά φέρεται να καταγράφεται επεισόδιο συμπλοκής στα στενά της Αγίας Νάπας, με εικόνες έντασης, χάους και βίας.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, σχετικά με βίντεο το οποίο αναρτήθηκε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά συμπλοκή στην Αγία Νάπα, έχουν εντοπιστεί δύο από τα πρόσωπα που φαίνονται να ενέχονται στο περιστατικό. Τα δύο πρόσωπα ανακρίθηκαν, ενώ εναντίον τους διερευνάται υπόθεση συμπλοκής, με τις εξετάσεις της Αστυνομίας να συνεχίζονται.

Για το περιστατικό έκανε σχετική ανάρτηση και ο ίδιος ο Σάλιβαν, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά ότι «τους μάζεψε» η Αστυνομία και ότι εκείνος τη «γλύτωσε».

Sonny + yacob bagged. I’m getting released — HSTikkyTokky (@HSTIKKYTOKKY4) June 18, 2026

Ξύλο, ναρκωτικά και παρενοχλήσεις

Η δράση του Σάλιβαν και της ομάδας που τον συνοδεύει στην Κύπρο έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις, μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις και τα αποσπάσματα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται σκηνές έντασης, προκλητικές συμπεριφορές και περιστατικά που προκαλούν προβληματισμό.

Σε ένα από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, γυναίκα φαίνεται κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης να βρίσκεται σε βίλα στην Αγία Νάπα και να προσπαθεί να κόψει με ψαλίδι φυτική ύλη που παραπέμπει σε κάνναβη, την οποία στη συνέχεια φαίνεται να τοποθετεί σε στριφτό τσιγάρο με καπνό.

Σε άλλα αποσπάσματα, ο Σάλιβαν ή άλλα πρόσωπα της ομάδας εμφανίζονται να εισπνέουν ουσίες από τη μύτη σε δημόσιους χώρους, προσεγγίζουν πολίτες, να προκαλούν ή να συμπεριφέρονται με τρόπο που έχει χαρακτηριστεί από χρήστες των social media ως αντικοινωνικός και προσβλητικός, ακόμη και απέναντι σε υπαλλήλους καταστημάτων.

Ενήμερη η Αστυνομία

Για την παρουσία και τη δράση του Σάλιβαν και της ομάδας streamers στην Κύπρο είναι ενήμερη η Αστυνομία, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση και ήδη διερευνά υπόθεση συμπλοκής μετά το βίντεο που αναρτήθηκε από την Αγία Νάπα.

Καταδικάζει ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας

Σε δηλώσεις του στον «Π» και ερωτηθείς για το περιστατικό ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Χρίστος Ζαννέτου ανέφερε ότι καταδικάζει το περιστατικό και στον απόηχό του ζήτησε περισσότερη αστυνόμευση, η οποία ελπίζει να βελτιώσει την κατάσταση στην Αγία Νάπα.

Ο ίδιος κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και παράλληλα ανέφερε ότι κάλεσε τους ιδιοκτήτης των κέντρων αναψυχής στην πόλη να είναι πιο προσεκτικοί. Παράλληλα ζητά να γίνεται ενδεδειγμένος έλεγχος των θαμώνων και επισημαίνει το πρόβλημα με την πώληση αιχμηρών αντικειμένων από καταστήματα, τα οποία ζητά να αποσυρθούν.

Καταληκτικά σημείωσε ότι η πρόληψη τέτοιων περιστατικών είναι το σημαντικότερο.

Ποιος είναι ο HS TikkyTokky

Ο Χάρισον Σάλιβαν, γνωστός στο διαδίκτυο ως HS TikkyTokky, είναι Βρετανός streamer και influencer, ο οποίος θεωρείται μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της διαδικτυακής σκηνής. Έγινε γνωστός μέσα από περιεχόμενο σε TikTok, Kick και άλλες πλατφόρμες, με τη δημόσια εικόνα του να συνδέεται με προκλητικές ζωντανές μεταδόσεις, έντονες αντιπαραθέσεις, επιδείξεις πλούτου και περιεχόμενο που έχει δεχθεί κριτική για τη σχέση του με τη λεγόμενη «manosphere» - ένα διαδικτυακό οικοσύστημα που προωθεί ακραίες αντιλήψεις γύρω από την αρρενωπότητα και τις σχέσεις των φύλων.

Ο Σάλιβαν έχει απασχολήσει και τις Αρχές στη Βρετανία, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί και με προειδοποιήσεις για μη αδειοδοτημένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ «Louis Theroux: Inside the Manosphere», όπου παρουσιάζονται προσωπικότητες που συνδέονται με το συγκεκριμένο διαδικτυακό οικοσύστημα.

Η υπόθεση στην Κύπρο παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν το υλικό που έχει δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο στην Αγία Νάπα.