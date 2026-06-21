Λάρνακα: Κλείνει τμήμα λεωφόρου που οδηγεί στο κέντρο μέχρι τα μέσα Αυγούστου - Κατασκευάζουν νέες φωτοελεγχόμενες διαβάσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας θα ισχύσουν στη λεωφόρο Φανερωμένης από αύριο Δευτέρα μέχρι και τις 17 Αυγούστου, με το Δήμο να ζητά την κατανόηση των πολιτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 μέχρι και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών, πεζοδρομίων, χώρων πρασίνου και ασφαλτοστρώσεων σε τμήμα της Λεωφόρου Φανερωμένης, από τον Κυκλικό Κόμβο Καμάρων μέχρι τον Κυκλικό Κόμβο Φανερωμένης.

«Για την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Φανερωμένης, σε τμήμα μήκους περίπου 1.000 μέτρων», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «η κατεύθυνση κυκλοφορίας από τον Κυκλικό Κόμβο Καμάρων προς το κέντρο της πόλης θα παραμείνει κλειστή».

«Η τροχαία κίνηση με προορισμό το κέντρο της πόλης θα εκτρέπεται μέσω της Λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη, της οδού Καλύμνου, της οδού Αγίου Γεωργίου Μακρή, της οδού Καισαρείας και της οδού 1ης Απριλίου, με κατάληξη τον Κυκλικό Κόμβο Φανερωμένης», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, «η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην κατεύθυνση από το κέντρο της πόλης προς τον Κυκλικό Κόμβο Καμάρων θα παραμείνει κλειστή και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της αριστερής λωρίδας».

Ενημερώνεται το κοινό ότι για σκοπούς εξυπηρέτησης της τοπικής πρόσβασης, θα εφαρμοστεί προσωρινή άρση της υφιστάμενης μονοδρόμησης στις οδούς Βέροιας, Πάρου, Νάξου, Αιγαίου και Πιερίας, οι οποίες θα λειτουργούν προσωρινά ως αδιέξοδοι. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατοίκους και εξουσιοδοτημένα οχήματα της περιοχή.

Ο Δήμος Λάρνακας καλεί το κοινό «να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να ακολουθεί την προσωρινή οδική σήμανση, τις επί τόπου υποδείξεις και τις οδηγίες της Αστυνομίας, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας στην πόλη».

Πηγή: ΚΥΠΕ