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Το Ιράν συμφώνησε με το Ομάν για νέα διαδρομή διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ
| Κόσμος

Το Ιράν συμφώνησε με το Ομάν για νέα διαδρομή διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συμφωνήθηκαν οι γεωγραφικές συντεταγμένες και αναμένεται κοινή ανακοίνωση – Αιχμές του Ιράν για πιθανές «παρεμβάσεις τρίτων»

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με το σουλτανάτο του Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων στα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ, από τα οποία βρέχονται και οι δύο χώρες και τα οποία αποτελούν το επίκεντρο της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μια νεα ναυτιλιακή οδό μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν και η κοινή ανακοίνωση ολοκληρώνεται, εφόσον τρίτα μέρη δεν παρέμβουν, δεν εμποδίσουν τη διαδικασία", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο Μπαγαεΐ πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν δεν θα μπορούσε, από μόνη της, να εγγυηθεί την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

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