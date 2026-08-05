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Κάηκε το κτήριο που στέγαζε την ιστορική «Corner Pub» – Κατέρρευσε η οροφή, διερευνώνται τα αίτια (εικόνες + βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η φωτιά επεκτάθηκε σε ολόκληρο το κτήριο στη Δημοσθένη Σεβέρη

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε παλαιό κτήριο, το οποίο στέγαζε στο παρελθόν τη μπυραρία «Corner Pub», στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη στη Λευκωσία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στις τελικές εσωτερικές κατασβέσεις, ενώ τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία.

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Η φωτιά είχε επεκταθεί σε ολόκληρο το κτήριο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή του.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν προτεραιότητα στην προστασία των παρακείμενων κτηρίων και υποστατικών.

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Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν από τον Επαρχιακό Υπεύθυνο Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας και τον αξιωματικό υπηρεσίας Λευκωσίας, σε συνεργασία με την Αστυνομία.

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