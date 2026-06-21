Έκτακτο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη Λάρνακα – Ενδείξεις ότι ανήκει στον 22χρονο φοιτητή

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην επαρχία Λάρνακας, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση απαγωγής 22χρονου από το Μπαγκλαντές.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΤΑΕ Λάρνακας σχετικά με την διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής του 22χρονου SHAHRUARAHMEDEMON, από το Μπαγκλαντες, προέκυψε μαρτυρία εναντίον αλλοδαπού άνδρα, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας.

Ανακρινόμενος ο συλληφθέντας φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή. Προχώρησε μάλιστα στην υπόδειξη συγκεκριμένου σημείου στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός άνδρα, για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τον 22χρονο απαχθέντα.

Η σκηνή όπου εντοπίστηκε η σορός έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία για διεξαγωγή εξετάσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν με το πέρας των εξετάσεων στη σκηνή.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.