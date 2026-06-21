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Έκτακτο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη Λάρνακα – Ενδείξεις ότι ανήκει στον 22χρονο φοιτητή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 22χρονου ο οποίος ανακρινόμενος για υπόθεση απαγωγής παραδέχθηκε ενοχή και υπέδειξε το σημείο όπου βρέθηκε η σορός

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην επαρχία Λάρνακας, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση απαγωγής 22χρονου από το Μπαγκλαντές.

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Στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΤΑΕ Λάρνακας σχετικά με την διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής του 22χρονου SHAHRUARAHMEDEMON, από το Μπαγκλαντες,  προέκυψε μαρτυρία εναντίον αλλοδαπού άνδρα, ηλικίας 22 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας.

Ανακρινόμενος ο συλληφθέντας φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή. Προχώρησε μάλιστα στην υπόδειξη συγκεκριμένου σημείου στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός άνδρα, για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τον 22χρονο απαχθέντα.  

Η σκηνή όπου εντοπίστηκε η σορός έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία για διεξαγωγή εξετάσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν με το πέρας των εξετάσεων στη σκηνή.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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