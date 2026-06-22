Κράτος Μαφία: Παραδίδεται σήμερα το πόρισμα σε οκτώ εισαγγελείς και στον έφορο Φορολογίας - Σε αναζήτηση ποινικών ανακριτών

Στη Νομική Υπηρεσία θα διαβιβαστεί σήμερα, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι, το πόρισμα των 3.000 σελίδων της πολύκροτης υπόθεσης «Κράτος Μαφία», μαζί με το μαρτυρικό υλικό και τα τεκμήρια, τα οποία θα περιλαμβάνονται σε ψηφιακό δίσκο (DVD). Κρίθηκε σκόπιμο όλα τα τεκμήρια να παραμείνουν στον χώρο όπου φυλάσσονται στην Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν θα έχουν εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς διετέλεσαν υπουργοί στην κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη και στη συνέχεια διορίστηκαν από τον Nίκο Αναστασιάδη στα σημερινά τους αξιώματα. Εξαιρέθηκε και η προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, εισαγγελέας Έλενα Κλεόπα, καθώς είναι μάρτυρας στην υπόθεση.

Το Εισαγγελικό Συμβούλιο

Το πόρισμα θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί από το Εισαγγελικό Συμβούλιο. Δηλαδή, από τους εισαγγελείς της Δημοκρατίας που είναι οκτώ και όλες γυναίκες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας πρόκειται για τις εξής:

Ρένα Παπαέτη Χατζηκώστα - προϊσταμένη Τομέα Δημοσιονομικού Δικαίου.

Μαίρη Ανν Σταυρινίδου - προϊσταμένη Τομέα Διεθνούς Δικαίου.

Μαρίνα Σπηλιωτοπούλου - προϊσταμένη Τομέα Έκδοσης Φυγοδίκων και Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης.

Θεανώ Μαυρομουστάκη - προϊσταμένη Τομέα Αστικού Δικαίου.

Πολίνα Ευθυβούλου Ευθυμίου - προϊσταμένη Τομέα Δημοσίων Κατηγόρων.

Έλενα Παπαγεωργίου - προϊσταμένη Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου.

Γιάννα Χατζηχάννα - προϊσταμένη Υποτομέα Προσφυγών Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

Δέσποινα Κυπριανού - προϊσταμένη Τομέα Συνταγματικών Θεμάτων και Νομοτεχνικού Ελέγχου.

Ψάχνουν ποινικούς ανακριτές

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Π», το Προεδρικό βρίσκεται σε αναζήτηση έγκριτων νομικών εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι θα διοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο για να αναλάβουν την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία». Οι ποινικοί ανακριτές μπορεί να είναι και πρώην δικαστές. Εφόσον υπάρξει κατάληξη στα πρόσωπα, δεν αποκλείεται η ανακοίνωσή τους να γίνει στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία είναι προγραμματισμένη για μεθαύριο Τετάρτη.

Όπως αναφέρεται αρμοδίως, οι ποινικοί ανακριτές που θα επιλεγούν θα είναι πρόσωπα αδιαμφισβήτητου κύρους, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα των ποινικών ανακρίσεων.

Οι ύποπτοι και ο Κώστας Κληρίδης

Νομικοί κύκλοι μιλώντας χθες στον «Π», υπέδειξαν ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο αριθμός των προσώπων που θα ελεγχθούν για αδικήματα διαφθοράς να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τα 13 φυσικά και τα δύο νομικά πρόσωπα (δικηγορικές εταιρείες) στα οποία καταλογίζονται εκ πρώτης όψεως ευθύνες στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς στην πορεία των ποινικών ανακρίσεων ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία.

Μας αναφέρθηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα η ενδεχόμενη εμπλοκή του τέως Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. Αν και υιοθέτησε το πόρισμα της έρευνας που διενήργησε η τότε εισαγγελέας και επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, με το οποίο απάλλαξε τον Νίκο Αναστασιάδη και το δικηγορικό γραφείο που φέρει το όνομά του από τις καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος, ο κ. Κληρίδης δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των προσώπων στα οποία καταλογίζονται ευθύνες. Αντίθετα, το πόρισμα της Αρχής καταλογίζει ενδεχόμενες ευθύνες αποκλειστικά στην Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού και ζητά να ελεγχθεί για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος. Ωστόσο, το πόρισμα σημειώνει ότι η κ. Παπακυριακού είχε θέσει τα ευρήματά της ενώπιον του τότε Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, ο οποίος υιοθέτησε το αθωωτικό πόρισμα της ΜΟΚΑΣ στο σύνολό του. «Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος είχε την αποφασιστική αρμοδιότητα, συμφώνησε με αυτό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι, σε περίπτωση που τεκμηριωθούν τα αδικήματα που αποδίδονται στην κ. Παπακυριακού, ενδέχεται να τεθεί ζήτημα και για τον ρόλο του τότε Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη.

Tα παράνομα χιλιάδες sms

Στη διάθεση των ποινικών ανακριτών θα βρίσκονται και χιλιάδες sms, τα οποία κατατέθηκαν από τον Μακάριο Δρουσιώτη ως μαρτυρικό υλικό αλλά τελικά δεν αξιοποιήθηκαν από τους ερευνητές της Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς η απόκτησή τους από τις αρχές του Μονακό κρίθηκε παράνομη από το ΕΔΑΑ.

Για το ζήτημα αυτό υπήρξε διαφωνία μεταξύ των ερευνητών της Αρχής. Η επικεφαλής της ομάδας, Gabrielle McIntyre, υποστήριξε ότι τα sms θα μπορούσαν να έχουν αποδεικτική αξία, παρά την απόφαση του ΕΔΔΑ. Αντίθετη άποψη εξέφρασαν οι τρεις Κύπριοι ερευνητές - ποινικολόγοι, Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτας και Ανδρέας Ευθυμίου, οι οποίοι έκριναν ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς πρόσθετη υποστηρικτική μαρτυρία. Τελικά, η Αρχή κατά της Διαφθοράς υιοθέτησε τη θέση της πλειοψηφίας.

Όλα τα sms θα είναι στη διάθεση των ποινικών ανακριτών για να τα αξιοποιήσουν όπως οι ίδιοι κρίνουν σκόπιμο.

Στοιχεία στον έφορο Φορολογίας

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα αποστείλει σήμερα συγκεκριμένα ευρήματά της στο Τμήμα Φορολογίας, με τα οποία θα ζητείται ο φορολογικός έλεγχος επτά πρώην αξιωματούχων που κατονομάζονται στο πόρισμα, με πρώτο στη σχετική λίστα τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», στη λίστα που θα διαβιβαστεί στον έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη δεν περιλαμβάνονται δικηγορικά γραφεία.

Σχεδόν €1,5 εκατ. το κόστος

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν έχει ακόμη κοστολογήσει την έρευνα για το «Κράτος Μαφία», καθώς εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίων από τους ερευνητές της υπόθεσης, εκ των οποίων δύο θα παραμείνουν στη διάθεση των ποινικών ανακριτών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, το συνολικό κόστος της έρευνας δεν αναμένεται να ξεπεράσει το €1,5 εκατ.

Εκδήλωση έξω από τη ΝΥ

Τα κόμματα ΑΚΕΛ και Volt πραγματοποιούν σήμερα στις 18:30 εκδήλωση έξω από τη Νομική Υπηρεσία, με στόχο την απαίτηση για κάθαρση, λογοδοσία και απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται στο «Κράτος Μαφία».