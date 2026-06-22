Οι δυτικές παραλίες εκπέμπουν SOS: Από τη Χρυσοχού μέχρι τη Γεροσκήπου κολυμπάνε στο μικροπλαστικό (εικόνες) - Απουσιάζει η αρμόδια κρατική Αρχή διαχείρισης

Αντιμέτωπες με μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών, τα οποία προκαλούν μεγάλη όχληση στους λουόμενους, σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης, είναι αυτήν την περίοδο οι ακτές της επαρχίας Πάφου. Από τα βόρεια μέχρι τα νοτιοδυτικά, καθώς το ζήτημα αφορά την περιχή της Χρυσοχούς, τις παραλίες του Ακάμα, της Πέγειας, της πόλης της Πάφου και της Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του ΠΟΛΙΤΗ μετά από παράπονα κατά το τριήμερο του Κατακλυσμού, αλλά και καταγγελίες πολιτών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το πρόβλημα είναι ορατό εδώ και περίπου έναν μήνα. Ουρές από μικροπλαστικά έχουν πασαλείψει τόσο τις αμμουδιές όσο και τα νερά, όπου οι ακαθαρσίες προσκωλλόνται στα σώματα των κολυμβητών και σκαλώνουν στα μαλλιά τους, μετά το βύθισμα στα... πολυδιαφημιζόμενα στο εξωτερικό κρυστάλλινα νερά της Κύπρου.

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Το οξύμωρο είναι ότι το φαινόμενο συνέπεσε με την απονομή γαλάζιων σημαίων, αλλά και με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, να αυξηθεί η ανώτατη τιμή χρέωσης για κρεβατάκια σε 3,5 ευρώ και για ομπρέλες στα 3 ευρώ. Όμως και οι δύο εξελίξεις έρχονται μέσα σε συνθήκες υποβάθμισης των παραλιών, ώστε στην πραγματικότητα να μην τις απολαμβάνουν οι επισκέπτες τους.

Δυσανασχετούν οι τουρίστες

Η όλη κατάσταση προκαλεί έντονα παράπονα και από τουρίστες και από επαγγελματίες του τουρισμού. Ιδιώτης της εστίασης, στη Λεωφόρο Κόλπου των Κοραλλίων στην Πέγεια, ανέφερε στον «Π» ότι μετά από πληροφόρηση που της ζήτησαν, παρότρυνε ομάδα τουριστών να επισκεφτούν την παραλία της Μάα (γνωστής ως «παραλία του Κόλπου των Κοραλλίων») για κολύμβηση, όμως την επόμενη μέρα της εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη ρύπανση που συνάντησαν. Δεκάδες σχόλια αντίδρασης, τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους, μπορεί να συναντήσει κανείς και σε ανάρτηση του Δήμου Πάφου.

Η δημοτική παραλία του Φάρου στην Πάφο. Ένα παράδειγμα δημοτικής παραλίας, η οποία πριν λίγες μέρες έλαβε... γαλάζια σημαία, την ίδια ώρα που είναι κατειλημμένη, τόσο στην άμμο όσο και στο νερό, από όγκους μικροπλαστικού.

Σήμανε «συναγερμό» ο Δήμος Πάφου – Σύσκεψη στην παρουσία κρατικών υπηρεσιών

Για το θέμα πραγματοποιείται αύριο έκτακτη σύσκεψη στον Δήμο Πάφου, την οποία συγκάλεσε ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελός Ονησιφόρου, με σκοπό, σύμφωνα με ανακοίνση, την άμεση εξεύρεση λύσεων και η αντιμετώπιση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Θα παραστεί ο αναπληρωτής διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Θεόδουλος Μεσημέρης, ο οποίος διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα ρύπανσης, μετά από μακρά θητεία στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Επίσης θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των άλλων Δήμων της επαρχίας Πάφου.

Απουσιάζει η αρμόδια κρατική Αρχή διαχείρισης

Το πρόβλημα των μικροπλαστικών απασχολεί πολλές χώρες και παρουσιάζεται σε διεθνή συνέδρια, δήλωσε στον «Π» ο κ. Μεσημέρης, για να σημειώσει ότι ο ίδιος επίσημα προτίθεται να θέσει ενώπιον της κυβέρνησης και άλλων εμπλεκομένων το ζήτημα ανάληψης της διαχείρισης του προβλήματος των μικροπλαστικών στις παραλίες και της χάραξης ενιαίας εθνικής στρατηγικής, από μία συγκεκριμένη επίσημη Αρχή, διότι, όπως είπε, αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Οι καταγγελίες ρύπανσης που έχει ενώπιόν του, σημείωσε, αφορούν αποκλειστικά τις παραλίες της επαρχίας Πάφου και όχι την υπόλοιπη Κύπρο.

Όσον αφορά την αυριανή σύσκεψη στην Πάφο, είπε ότι θα εξετάσουν κατά πόσο είναι μικρής έκτασης το πρόβλημα, ώστε να δουν εάν μπορεί να τύχει άμεσης αντιμετώπισης.

Ξένια Λοϊζίδου: Δεν είναι νέο φαινόμενο, συσσώρευση λόγω παράκτιων έργων

Τα μικροπλαστικά στις ακτές της Κύπρου δεν είναι νέο φαινόμενο, ωστόσο αυτήν τη φορά ο πολύ μεγάλος αριθμός τους παρουσιάζεται το καλοκαίρι, αντί -ως συνήθως- τον χειμώνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί γενική ανησυχία, δήλωσε στον «Π» η επικεφάλής του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και ακτομηχανικός, Ξένια Λοϊζίδου.

Τονίζοντας ότι ο βυθός της Ανατολικής Μεσογείου έχει τη μεγαλύτερη πλαστική ρύπανση στον πλανήτη, σημείωσε ότι προφανώς υπήρξε έντονος κυματισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, που δημιούργησε αυτή την κινητικότητα και την απόθεση των μικροπλαστικών στην παραλία καλοκαιριάτικα, οπότε και έγινε αντιληπτό το πρόβλημα.

Σε σχέση με τις συνθήκες που οδήγησαν στην παγίδευση των μικροπλαστικών στις ακτές, η κα Λοϊζίδου αναφέρθηκε σκληρά παράκτια έργα, όπως η αλυσίδα των κυματοθραυστών στην ακτή της Πάφου- Γεροσκήπου, που δημιουργούν συνθήκες συσσώρευσης μικροπλαστικών και διαταράσσουν την παράκτια δυναμική στην ευρύτερη περιοχή.

«Δεν μπορούν να συλλεχθούν, περιμένουμε ένα κύμα που θα τα πάρει πίσω»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι τα μικροπλαστικά (σωματίδια από 0,1 μικρόμετρα έως πέντε χιλιοστά) δεν μπορούν να συλλεχθούν, σε αντίθεση με τα μακροπλαστικά (πάνω από πέντε χιλιοστά). «Τώρα πρέπει να περιμένουμε ένα κύμα που θα τα πάρει πίσω», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια. Η ΑΚΤΗ μετρά τα μικροπλαστικά σε 10 ακτές της ελεύθερης Κύπρου, τέσσερις φορές τον χρόνο, από το 2022. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων που διατηρεί το Κέντρο, σε μία χρονιά μετρήθηκαν έως και 4000 μικροπλαστικά ανά τετραγωνικό μέτρο σε παραλίες της Πάφου.

Το πρόβλημα είναι γενικευμένο, δεν αφορά μόνο τον Δήμο Πάφου

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρίστος Χρίστου, μετέφερε στον «Π» τις αναφορές δυτών, οι οποίοι αντικρίζουν τα μικροπλαστικά στον θυθό της θάλασσας. Είναι ενδεχομένως αυτά, σημείωσε, που με την πρώτη τρικυμία τα βγάζει η θάλασσα στη στεριά.

Όπως είπε, ο Δήμος με τις υπηρεσίες και το εργατικό προσωπικό, προχωρούν σε καθαρισμούς, όταν αυτά τα αντικείμενα βγαίνουν στις παραλίες, όμως η θάλασσα φέρνει συνεχώς νέα υλικά. «Το φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πηγή του, εφόσον αυτή εντοπιστεί, για να είμαστε αποτελεσματικοί», τόνισε.

Κάνοντας λόγο για μεγάλο πρόβλημα, ανέφερε ότι στην αρχή ο Δήμος είχε την εντύπωση ότι αφορά μόνο παραλίες της Πάφου. «Όμως όταν στείλαμε πρόσκληση για να συνεδριάσουν για το θέμα οι συναρμόδιες υπηρεσίες, διαφάνηκε ότι το αντιμετωπίζουν και άλλοι δήμοι της Πάφου, όπως σε παραλίες της Γεροσκήπου και της Πόλεως Χρυσοχούς», είπε.

Από χωματερές και εκβολές ποταμών σε γειτονικές μη-ευρωπαϊκές χώρες

Σύμφωνα με την κα Λοϊζίδου, τα μικροπλαστικά έρχονται από τη θάλασσα, κυρίως από παράνομες παράκτιες χωματερές στις γειτονικές μη-ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από τις εκβολές ποταμών σε αυτές τις χώρες, που κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες πλαστικού.

Οι έλεγχοι σε αγωγούς, μίνι-κρουαζιέρες και κυματοθραύστες

Όσον αφορά τις ευθύνες της Κύπρου, αυτό που μπορούν να κάνουν οι αρμόδιοι, τόνισε, είναι τα εξής:

Να ελέγξουν ότι οι αγωγοί ομβρίων από τις πόλεις δεν καταλήγουν στη θάλασσα. Εδώ σημείωσε ότι καταλήγουν, με την ΑΚΤΗ να διαμαρτύρεται χρόνια για το ζήτημα, καθώς οι απορροές των ομβρίων από τις πόλεις είναι σημαντική πηγή μικροπλαστικών.

Να ελεγχθούν οι μίνι-κρουαζιέρες, τις οποίες χαρακτήρισε ως πηγή σκουπιδιών και αποβλήτων στην παράκτια ζώνη.

Να βρεθεί ουσιαστική λύση για την ανακύκλωση των αλιευτικών εργαλείων, χωρίς να θυματοποιούνται οι ψαράδες.

Να βρεθεί λύση για τη διαχείριση των πλαστικών επικαλύψεων εδάφους και των πλαστικών από τα θερμοκήπια στις γεωργικές καλλιέργειες

Να ανασταλούν όλα τα σκληρά παράκτια έργα, όπως η αλυσίδα των κυματοθραυστών στις ακτές Πάφου - Γεροσκήπου, που, όπως είπε, δημιουργούν συνθήκες συσσώρευσης μικροπλαστικών και διαταράσσουν την παράκτια δυναμική στην ευρύτερη περιοχή.

Αναγκαία η θαλάσσια επιτήρηση

Η θαλάσσια ρύπανση απαιτεί συνεχή επιτήρηση των παραλιών διά θαλάσσης, ώστε το πρόβλημα να εντοπίζεται έγκαιρα. Ο Δήμος Πάφου είναι σε διαδικασία ανάθεσης αυτού του έργου σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία, με τη συνεργασία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, είπε ο κ. Χρίστου. «Ετοιμάστηκαν οι όροι και είμαστε στο στάδιο της προκήρυξης. Ευελπιστώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα υπογράψουμε και συμβόλαιο», πρόσθεσε.