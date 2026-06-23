Ξεκαθαρίζει για ποινικούς ανακριτές

Με το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς να βρίσκεται πλέον στη Νομική Υπηρεσία και μέρος αυτού στον έφορο Φορολογίας, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τα επόμενα βήματα. Πλέον η επόμενη σημαντική εξέλιξη είναι το πότε το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ακόμη και σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αυτό το ερώτημα. Θα ξεκαθαρίσει ακόμη και εάν ο διορισμός των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών θα γίνει στην αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το πόρισμα σε ψηφιακή μορφή παραδόθηκε χθες το πρωί στη Νομική Υπηρεσία. Αφότου πέρασε από το αρχείο, παραδόθηκε στο Εισαγγελικό Συμβούλιο για μελέτη και αξιολόγηση. Το Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από οκτώ εισαγγελείς της Δημοκρατίας, ανέλαβε τον χειρισμό της υπόθεσης μετά την απόφαση του γενικού εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη, του βοηθού γενικού εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, και της προϊσταμένης του τομέα Ποινικού Δικαίου Έλενας Κλεόπα, να εξαιρεθούν από οποιαδήποτε διαδικασία σχετίζεται την ποινική διερεύνηση των ευρημάτων της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Σημειώνεται πάντως, ότι στη Νομική Υπηρεσία παραδόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή μόνο το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής, το οποίο είναι σχεδόν 3000 σελίδες. Το μαρτυρικό υλικό δεν παραδόθηκε, και κρίθηκε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να φυλάσσεται στο ίδιο σημείο μέχρι να υπάρξει απόφαση για το ποιος θα διεξάγει την ποινική διερεύνηση. Το μαρτυρικό υλικό θα βρεθεί στα χέρια να ποινικών ανακριτών, ώστε να το αξιοποιήσουν για σκοπούς της ποινικής διερεύνησης.

Κάτι που αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι μετά το αρχικό σοκ που προκάλεσαν τα ευρήματα του πορίσματος, η συζήτηση στρέφεται στα πρόσωπα και τις θέσεις που κατείχαν κατά την επίμαχη περίοδο και την ενδεχόμενη διασύνδεσή τους με τα γεγονότα που αναφέρονται. Υπάρχει, ωστόσο, και μεγάλη συζήτηση για πρόσωπα τα οποία δεν κατονομάζονται στο συνοπτικό πόρισμα που έδωσε στη δημοσιότητα η Αρχή κατά της Διαφθοράς, χωρίς αυτό κατ' ανάγκη να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να ερευνηθούν ποινικά.

Επιστολές… διαφωνίας

Τουλάχιστον δύο από τα κατονομαζόμενα πρόσωπα στο πόρισμα, με αναφορές για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, απέστειλαν επιστολές στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, εκφράζοντας την κάθετη διαφωνία τους για τα ευρήματα των ερευνώντων λειτουργών σε σχέση με το «Κράτος Μαφία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην βοηθός γενικός εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου, και η πρώην προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ Εύα Παπακυριακού, με τις επιστολές τους παρέθεσαν και τις θέσεις για τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σε ό,τι αφορά τον πρώην βοηθό γενικό εισαγγελέα, υποστήριξε στην επιστολή του ότι όλες οι ενέργειές του στις 3/12/13 έτυχαν γραπτής έγκρισης από τον τότε γενικό εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. Σε κάθε περίπτωση, οι ισχυρισμοί και οι θέσεις των ερευνώμενων προσώπων για το «Κράτος Μαφία» θα ληφθούν υπόψη και στην ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που θα ακολουθήσει.

Σήμερα ο Αναστασιάδης

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», παραθέτει σήμερα στις 11:00 στη Δημοσιογραφική Εστία, διάσκεψη Τύπου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Ν. Αναστασιάδης θα απαντήσει «ολοκληρωμένα και με τεκμηρίωση σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς».