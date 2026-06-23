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Πόρισμα «Κράτος Μαφία»: Στην Αστυνομία και το Υπουργικό οι εκθέσεις για έναρξη ποινικής διερεύνησης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η απόφαση του Εισαγγελικού Συμβουλίου με σκοπό την ποινική διερεύνηση ενδεχόμενων αδικημάτων.

Το δρόμο προς την ποινική διερεύνηση παίρνει η υπόθεση που αφορά το βιβλίο «Κράτος Μαφία» και το σχετικό πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς το Εισαγγελικό Συμβούλιο της Νομικής Υπηρεσίας αποφάσισε να διαβιβάσει αυτούσιες στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο την Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και την Τελική Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, μαζί με όλα τα συνημμένα έγγραφα και τεκμήρια.

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Σε ανακοίνωσή τους, οι Εισαγγελείς της Δημοκρατίας, μέλη του Εισαγγελικού Συμβουλίου, αναφέρουν ότι σκοπός της απόφασης είναι να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό η ποινική διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο εκθέσεις παραδόθηκαν στη Νομική Υπηρεσία στις 22 Ιουνίου 2026. Το Εισαγγελικό Συμβούλιο έλαβε την απόφασή του αφού συνεκτίμησε, μεταξύ άλλων, την αποχή του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τον χειρισμό της υπόθεσης, την πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, το δημόσιο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η υπόθεση, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της δικαιοσύνης.

Όπως επισημαίνεται, οι εκθέσεις διαβιβάζονται χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αντικειμενικότητα της διαδικασίας και να διενεργηθεί διευρυμένη ποινική διερεύνηση για όλα τα πιθανά ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να προκύπτουν.

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