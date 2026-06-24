Τα αεροπλανάκια των Ριμπολόβλεφ και Λεμπέντεφ που ενόχλησαν τον Αναστασιάδη: Το πόρισμα, οι ολιγάρχες και οι ιδιωτικές πτήσεις του τέως

Με εμφανή ενόχληση για τα συμπεράσματα που τον αφορούν, αλλά και με προσπάθεια να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο της ποινικής διερεύνησης με νομικίστικους όρους, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, προσπάθησε να αντικρούσει τα όσα καταγράφονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου και ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη. Ο τέως Πρόεδρος, μιλώντας στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, απέρριψε τα ευρήματα που του αποδίδονται, υποστήριξε ότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα να ακουστεί σε κρίσιμες πτυχές της έρευνας και ζήτησε τον άμεσο διορισμό ποινικού ανακριτή, ώστε, όπως είπε, να εξεταστούν θεσμικά και σε βάθος όσα καταγράφονται σε βάρος του.

Η ερώτηση που ενόχλησε

Αμηχανία φαίνεται να ένιωσε ο τέως Πρόεδρος όταν ερωτήθηκε για τις ιδιωτικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς από τον «Π» για τις μετακινήσεις του με ιδιωτικά αεροσκάφη και για τις αναφορές του πορίσματος σε πτήσεις που φέρονται να συνδέονται με επιχειρηματίες Ρώσους ολιγάρχες, ο κ. Αναστασιάδης επέλεξε να αναφερθεί σε συγκεκριμένο ταξίδι του στη Γαλλία. Όπως είπε, εκείνη την περίοδο υπήρχε απεργία στην πολιτική αεροπορία και το αεροπλάνο του κ. Λεμπέντεφ θα μετέβαινε ούτως ή άλλως στη Γενεύη για συντήρηση. «Προθυμοποιήθηκε να με μεταφέρει στο Παρίσι. Τα ιδιωτικά αεροπλάνα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Μετέβην διασώζοντας έτσι χρήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποιο είναι το πρόβλημα;», ανέφερε αυτολεξεί. Η απάντηση είχε μεν εξήγηση για το πώς, κατά τον ίδιο, προέκυψε η συγκεκριμένη μετακίνηση με το εν λόγω αεροσκάφος, εντούτοις δεν έδωσε πλήρη τεκμηρίωση για το ευρύτερο ζήτημα των ιδιωτικών πτήσεων που πραγματοποίησε στη διάρκεια της θητείας του. Όταν μάλιστα ο τέως Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει ότι δεν προσκομίστηκαν αποδείξεις για ιδιωτική πτήση προς τη Λάρνακα, αντέτεινε ότι την υποχρέωση απόδειξης την έχει εκείνος που διατυπώνει την κατηγορία. Ο κ. Αναστασιάδης ρωτήθηκε επίσης για την πτήση από τις Βρυξέλλες που, σύμφωνα με το υλικό του πορίσματος, φέρεται να καλύφθηκε από τον Ριμπολόβλεφ, καθώς και για την αναφορά ότι δεν προσκόμισε στοιχεία. «Όταν κατηγορείται κάποιος, εκείνος που οφείλει να προσκομίσει τις αποδείξεις είναι εκείνος που κατηγορεί», είπε, για να προσθέσει την πιο χαρακτηριστική φράση της απάντησής του: «Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι όταν σε αποκαλέσουν ελέφαντα θα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας».

Ριμπολόβλεφ, σχέσεις και αποστάσεις

Σε ερώτηση για τις σχέσεις του με τον Ρώσο επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, ο τέως Πρόεδρος προσπάθησε να κόψει κάθε εντύπωση ιδιαίτερης σχέσης. Τον περιέγραψε ως μεγάλο επενδυτή στην Τράπεζα Κύπρου, λέγοντας ότι επένδυσε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία, όπως ανέφερε, εξανεμίστηκαν μετά τις αποφάσεις του Eurogroup. «Πέραν τούτου, άλλη σχέση καμία απολύτως. Εξ όσων θυμούμαι, δεν μιλούσαμε καν. Δεν κατοικούσε στην Κύπρο, δεν ήταν πελάτης μου και δεν υπήρχαν οι ιδιαίτερες σχέσεις που μου αποδίδονται», είπε. Ο κ. Αναστασιάδης επέμεινε ότι οι λειτουργοί επιθεώρησης συνέδεσαν λανθασμένα γεγονότα και οδηγήθηκαν σε αβάσιμα συμπεράσματα για ενδεχόμενη εμπορία επηρεασμού. Ωστόσο, η απάντησή του παρέμεινε κυρίως αρνητική. Είπε ότι δεν υπήρχε. Δεν έδωσε, όμως, πλήρη δημόσια αφήγηση για το τι ακριβώς υπήρχε. Σε σχέση με τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Ριμπολόβλεφ, υποστήριξε ότι σε κανένα σημείο δεν καταγράφεται δική του ενέργεια προς οποιαδήποτε Αρχή ή κρατικό όργανο που να υποδεικνύει εμπλοκή του. Η θέση του ήταν ότι το σχετικό αφήγημα δεν στηρίζεται σε υποστηρικτική μαρτυρία και ότι τα συμπεράσματα της Αρχής δεν στέκουν.

Πυρά κατά Δρουσιώτη

Μεγάλο μέρος της τοποθέτησης αφιερώθηκε στον Μακάριο Δρουσιώτη και στην αξιοπιστία των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Στάθηκε ιδιαίτερα σε κεφάλαιο που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφαιρέθηκε από τη δεύτερη έκδοση και επανήλθε αργότερα διορθωμένο, διερωτώμενος κατά πόσο η Αρχή εξέτασε εάν υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας σε σχέση με την παροχή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων.

Το δικαίωμα να ακουστεί

Ο τέως Πρόεδρος επανήλθε πολλές φορές στο επιχείρημα ότι δεν ακούστηκαν οι θέσεις του. «Ούτε για δόλο μίλησα ούτε απέδωσα χαρακτηρισμούς. Είπα ότι δεν ακούστηκαν οι δικές μου θέσεις», ανέφερε. Κατά τον ίδιο, σε σειρά θεμάτων οι λειτουργοί επιθεώρησης κατέληξαν σε εισηγήσεις χωρίς να του θέσουν συγκεκριμένα τους ισχυρισμούς ώστε να απαντήσει. Υποστήριξε ότι η διαδικασία οδήγησε σε εσφαλμένα συμπεράσματα, επειδή δεν ακούστηκαν όλες οι πλευρές. Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξε και τα ευρήματα που αφορούν τη Focus, τον Ανδρέα Βγενόπουλο, τη Λαϊκή Τράπεζα, τα εικονικά τιμολόγια και τις πολιτογραφήσεις Αμπράμοφ και Λεμπέντεφ.

Focus, Βγενόπουλος και πολιτογραφήσεις

Ο κ. Αναστασιάδης απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς για την υπόθεση Focus, λέγοντας ότι οι αναφορές περί προσωπικού ή πολιτικού οφέλους από χρήματα που φέρονταν να προορίζονταν για τον Δημοκρατικό Συναγερμό απορρίφθηκαν από τους λειτουργούς επιθεώρησης. Ωστόσο, όπως ανέφερε, το πόρισμα κατέληξε σε ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας λόγω φερόμενης παρέμβασής του προς τον τότε Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη. «Ουδέποτε τέθηκε υπόψη μου ανάλογος ισχυρισμός», είπε, υποστηρίζοντας ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν είχε την ευκαιρία να απαντήσει. Ερωτηθείς για τον Ανδρέα Βγενόπουλο, τη Λαϊκή Τράπεζα και τα εικονικά τιμολόγια, χαρακτήρισε το εύρημα της Αρχής παντελώς αβάσιμο, λέγοντας ότι δεν παρουσιάστηκε ποιο ήταν το παράτυπο πλεονέκτημα που φέρεται να εξασφάλισε. Για τις πολιτογραφήσεις Αμπράμοφ και Λεμπέντεφ, έκανε λόγο για αυθαίρετα συμπεράσματα και παρέπεμψε σε αποφάσεις που, όπως είπε, είχαν ληφθεί επί κυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια. «Από πότε και σε ποια χώρα του κόσμου η εξουσία ασκείται από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης;», διερωτήθηκε. Για τα «χρυσά» διαβατήρια, επιχείρησε να αποσυνδέσει το θέμα από τις κατηγορίες που του αποδίδονται στο συγκεκριμένο πόρισμα. «Δεν αντιλαμβάνομαι τι σχέση έχουν οι αποδιδόμενες σε μένα κατηγορίες με τα "χρυσά" διαβατήρια», είπε, σημειώνοντας ότι από τα περίπου 7.000 διαβατήρια, οι μισοί και περισσότεροι ήταν εξαρτώμενα πρόσωπα.

Ποινική διερεύνηση και ασυλία

Ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε άμεσο διορισμό ποινικού ανακριτή και κατηγόρου με ισχυρή προσωπικότητα, ώστε η υπόθεση να διερευνηθεί σε βάθος. «Εξετάστε ένα προς ένα και τα επτά αδικήματα που μου καταλογίζουν. Να τελειώνουμε με αυτούς τους μύθους», ανέφερε. Ερωτηθείς κατά πόσο προτίθεται να επικαλεστεί ασυλία, απάντησε πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Πρόσθεσε όμως ότι ακόμη και αν υπήρχε, θα την απαρνιόταν. Η απάντηση αυτή ενίσχυσε τη γραμμή του ότι δεν επιχειρεί να αποφύγει τη διερεύνηση.