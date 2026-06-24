Η μπάλα στο Υπουργικό για τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Σ τη σημερινή, είτε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πιθανόν να αποφασιστεί ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για να αναλάβουν την ποινική διερεύνηση των όσων εντοπίζονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Για τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών τοποθετήθηκε χθες και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ζητώντας τον άμεσο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατηγόρου με ισχυρή προσωπικότητα και εγνωσμένου κύρους, που σε τακτή προθεσμία θα ολοκληρώσουν το έργο τους το συντομότερο.

Η μπάλα πλέον, βρίσκεται μόνο στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη συγκεκριμένη απόφαση. Χθες το Εισαγγελικό Συμβούλιο προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την παραλαβή του πορίσματος από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, επισημαίνοντας ότι έχει διαβιβαστεί αυτούσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα μέλη του Εισαγγελικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη:

την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να απέχουν από τη διαδικασία και να αναθέσουν τον χειρισμό του θέματος στο Εισαγγελικό Συμβούλιο, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 17/6/26,

την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι προτίθεται να προβεί σε διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτή ανακοινώθηκε στις 17/6/26,

την ανακοίνωση της Αρχής ημερομηνίας 16/6/26 και τη διαβιβαστική επιστολή του πορίσματος στη Νομική Υπηρεσία, ημερομηνίας 22/6/26,

το δημόσιο ενδιαφέρον που προκύπτει από τη φύση, τη σοβαρότητα και το εύρος της έρευνας, καθώς και από τα πρόσωπα που εμπλέκονται,

την ανάγκη συνέχισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των θεσμών και της απονομής της δικαιοσύνης,

αποφάσισαν όπως διαβιβάσουν αμέσως αυτούσια την Έκθεση της Αρχής και την τελική έκθεση των λειτουργών επιθεώρησης, μαζί με όλα τα συνημμένα, τόσο στην Αστυνομία όσο και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό η ποινική διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τονίζεται καταληκτικά ότι, «σε αυτό το στάδιο, υπό το φως των ανωτέρω και με γνώμονα τη διαφύλαξη της αντικειμενικότητας της έρευνας, κρίθηκε ότι τόσο η έκθεση της Αρχής, όσο και η τελική έκθεση των λειτουργών επιθεώρησης, πρέπει να διαβιβαστούν αυτούσιες, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία, με σκοπό τη διενέργεια διευρυμένης ποινικής διερεύνησης για όλα τα πιθανά ποινικά αδικήματα που δύναται να προκύπτουν από αυτές».

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, δηλαδή μετά τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα για να μελετήσουν πρώτα το εκτενές πόρισμα της Αρχής και ακολούθως να αρχίσουν τις ανακριτικές διαδικασίες της ποινικής διερεύνησης.