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Άνοιξαν πυρ κατά οικίας τα ξημερώματα - Αποκλείστηκε η σκηνή

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Στο σπίτι διαμένουν δύο πρόσωπα ηλικίας 38 και 41 ετών – Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, με το ΤΑΕ Πάφου και την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών να διεξάγουν εξετάσεις

Υπόθεση ρίψης πυροβολισμών εναντίον κατοικίας στην Τρεμιθούσα διερευνά το ΤΑΕ Πάφου. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγες ώρες αργότερα και προχώρησε σε αποκλεισμό της σκηνής για εξετάσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ρίψη των πυροβολισμών φαίνεται να διαπράχθηκε γύρω στις 03:45 τα ξημερώματα στην είσοδο κατοικίας στην περιοχή της Τρεμιθούσας.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό γύρω στις 07:00 το πρωί και μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή για εξετάσεις.

Όπως αναφέρεται, στην κατοικία διαμένουν δύο πρόσωπα ηλικίας 38 και 41 ετών.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

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