Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο Φαίδωνας Φαίδωνος - Ορίστηκαν πέντε συνεχόμενες δικάσιμοι, εκκρεμεί η απόφαση για κεκλεισμένων των θυρών δίκη

Μη παραδοχή στις πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει απάντησε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος ενώ το Δικαστήριο θα ακούσει αγορεύσεις για το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία μετά από σύντομο διάλειμμα.

Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση για πέντε συνεχόμενες ημέρες, από τις 27 μέχρι τις 31 Ιουλίου, στις 9:00 το πρωί.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ειρήνη Σάββα, υπέβαλε αίτημα όπως η διαδικασία διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας του προσώπου που φέρεται ως παραπονούμενη.

Όπως ανέφερε, τα θύματα τέτοιου είδους αδικημάτων προστατεύονται από συγκεκριμένες νομοθεσίες, οι οποίες αφορούν την προστασία θυμάτων και γυναικών σε υποθέσεις τέτοιας φύσεως. Η κ. Σάββα σημείωσε ότι η Κατηγορούσα Αρχή θεωρεί πως έχει δικαίωμα να υποβάλει από το παρόν στάδιο αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής, επικαλούμενη μεταξύ άλλων και πρόνοιες του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου.

Η Κατηγορούσα Αρχή κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τρισέλιδη γραπτή αγόρευση σε σχέση με το αίτημα.

Η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Λία Μάρκου διευκρίνισε ότι στο παρόν στάδιο το Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει κατά πόσο ο κατηγορούμενος θα απαντήσει στις κατηγορίες σε δημόσια διαδικασία ή κεκλεισμένων των θυρών.

Όπως ανέφερε, το δικαίωμα δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, καθώς κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσή του δικαστεί δημόσια. Τόνισε, ωστόσο, ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και πως καθήκον του Δικαστηρίου είναι να εξισορροπήσει τα δικαιώματα και των δύο πλευρών, με γνώμονα τη διασφάλιση δίκαιης δίκης.

Η Πρόεδρος σημείωσε ότι, στο παρόν στάδιο, εφόσον δεν αναφερθεί το όνομα της παραπονούμενης και γίνει αναφορά μόνο στα υπό εξέταση αδικήματα, δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητά της. Υπέδειξε επίσης ότι όπου στο κατηγορητήριο αναφέρεται το όνομα της παραπονούμενης, θα πρέπει να γίνεται αναφορά χωρίς ονομαστική ταυτοποίηση.

Ακολούθως, το Δικαστήριο ανέφερε ότι θα ακούσει τις θέσεις των δύο πλευρών ως προς το κατά πόσο η δίκη θα διεξαχθεί δημόσια ή κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες. Η πρώτη αφορά βιασμό, η δεύτερη άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, η τρίτη άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, η τέταρτη επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και η πέμπτη χορήγηση φαρμάκου ή πράγματος ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης.

Πηγή:ΚΥΠΕ