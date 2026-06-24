Οδηγοί προσοχή! Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι λόγω έργων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα

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| Κύπρος

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού: Παράπονα ότι άργησαν οι δυνάμεις Πυρόσβεσης - Ξύπνησαν μνήμες από τη φονική περσινή φωτιά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του «Π» ανταποκρίθηκε πρώτα πυροσβεστικό όχημα από το Μονιάτη αφού ο πολύ κοντινός σταθμός της Πάχνας είχε κλείσει λόγω ωραρίου!

Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην ημιορεινή Λεμεσό.

Σύμφωνα με νεότερες πρώτες πληροφορίες, η φωτιά η οποία ξέσπασε στις 19:21, αρχικά σε όχημα και στη συνέχεια, επεκτάθηκε σε άγρια βλάστηση παρά πλεύρος του δρόμου, τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, ενώ στη περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στο μεταξύ στη περιοχή προκλήθηκε έντονη αναστάτωση ανάμεσα στους κατοίκους, καθώς ξύπνησαν οι περσινές μνήμες από τη φονική πυρκαγιά που κόστισε σε δύο συνανθρώπους μας.

Μάλιστα μιλώντας στον «Π» κάτοικοι της περιοχής, κατήγγειλαν ολιγωρία και ανέφεραν την καθυστέρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του «Π» ανταποκρίθηκε πρώτα πυροσβεστικό όχημα από το Μονιάτη αφού ο πολύ κοντινός σταθμός της Πάχνας είχε κλείσει λόγω ωραρίου!

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