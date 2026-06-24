Οδηγοί προσοχή! Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι λόγω έργων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα

Επίσης το Τμήμα αναφέρει ότι, στο πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία», το Σάββατο, 27/6/2026, μεταξύ των ωρών 06:00-17:00, θα διεξάγονται εργασίες για τοποθέτηση διασταύρωσης αγωγού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Διευκρινίζει ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών οι οδηγοί προτρέπονται να μην χρησιμοποιούν τη Λεωφόρο Αμμοχώστου από το ύψος με τη συμβολή με τη λεωφόρο Τζον Κένεντυ μέχρι και το κυκλικό κόμβο επί της Λεωφόρου Λάρνακος.

Στην περίπτωση που η χρήση της Λεωφόρου Αμμοχώστου κρίνεται αναπόφευκτη από τους οδηγούς, οι οδηγοί με κατεύθυνση από κυκλικό κόμβο Λάρνακος προς Σοπάζ, θα διακινούνται μέσω εκτροπής από την οδό Καντάρας, Γώγου Παρασκευαίδη και ξανά πίσω στη Λεωφόρο Αμμοχώστου, ενώ οι οδηγοί με κατεύθυνση από Σοπάζ προς Λεωφόρο Λάρνακος θα χρησιμοποιούν την οδό Δικώμου, Ασίνου, Γώγου Παρασκευαίδη και Καθαρής με κατάληξη τη Λεωφόρο Λάρνακος.

Το Τμήμα ανακοίνωσε επίσης ότι το Σάββατο, 27/06/2026, μεταξύ των ωρών 06:00–13:00, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου από τον ανισόπεδο κυκλικό κόμβο νέου Λιμανιού μέχρι τον κόμβο Ερήμης, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης των δέντρων και θάμνων της κεντρικής νησίδας και πως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις σε μήκος 1500 μέτρα περίπου και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Περαιτέρω ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα, 29/6/2026, και την Τρίτη, 30/6/2026, καθημερινά μεταξύ των ωρών 08:30-16:30, θα εκτελούνται εργασίες κλαδέματος στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας και ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στον αυτοκινητόδρομο, από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς μέχρι την έξοδο προς Αθηένου, θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρικής νησίδας και από τις δύο κατευθύνσεις για μήκος 3000 μέτρα περίπου κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Τέλος από την Παρασκευή, 26/6/2026, μέχρι και την Τετάρτη, 1/7/2026, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30-16:30, θα εκτελούνται εργασίες κλαδέματος στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρικής νησίδας και από τις δύο κατευθύνσεις για μήκος 3000 μέτρα περίπου κάθε φορά και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.