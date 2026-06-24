Διαμαρτυρία 25 συνδικάτων για την οικονομία και τις ιδιωτικοποιήσεις στα κατεχόμενα

Είκοσι πέντε οργανώσεις και συντεχνίας στον «δημόσιο» τομέα πραγματοποίησαν χθες εκδήλωση διαμαρτυρίας μπροστά από την «πρωθυπουργία», επικρίνοντας τις οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης της «κυβέρνησης».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην εκδήλωση αναρτήθηκε κεντρικό πανό που έγραφε «Όχι στη διαφθορά, τη φτώχεια και την καταστροφή. Είμαστε ο λαός», διαβάστηκε κοινή δήλωση, ενώ μίλησαν και πρόεδροι συντεχνιών.

Ο πρόεδρος της Türk-Sen, Αρσλάν Μπιτσακλί, δείχνοντας τον αριθμό των «αστυνομικών» που ήταν παρόντες στη διαδήλωση, σημείωσε ότι ήταν περισσότεροι από τους διαμαρτυρόμενους και ζήτησε να μην προκαλούνται οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

Η «χώρα», είπε, είναι μια «φλεγόμενη κόλαση» και επέκρινε τον «υπουργό μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, ο οποίος δήλωσε ότι «τα συνδικάτα κατέστρεψαν τη χώρα», ρωτώντας τον Αρικλί «πότε κυβέρνησαν ποτέ τα συνδικάτα τη χώρα;».

Ο Μπιτσακλί επέκρινε επίσης τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης, λέγοντας ότι «τα μισά σχολεία της χώρας, η KIB-TEK («αρχή ηλεκτρισμού»)και το αεροδρόμιο έχουν ιδιωτικοποιηθεί».

Την κοινή δήλωση ανέγνωσε ο πρόεδρος της συντεχνίας των Τ/κ καθηγητών, Αχμέτ Καραογουλάρι αναφέροντας ότι με πολιτικές προσανατολισμένες στο κεφάλαιο, η «κυβέρνηση» συνεχίζει να δημιουργεί αδικία στην κατανομή του εισοδήματος, επιδεινώνοντας προβλήματα όπως ο πληθωρισμός, το υψηλό κόστος ζωής, η διάβρωση των μισθών και των ημερομισθίων ενόψει των αυξήσεων των τιμών, η μείωση της αγοραστικής δύναμης και η ανεπάρκεια των δημόσιων υπηρεσιών.

Πρόσθεσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού συνεχίζει να αυξάνεται, μια προνομιούχα τάξη ζει στην πολυτέλεια, επωφελούμενη από φορολογικές αμνηστίες, κίνητρα και απαλλαγές, και «δημόσιοι θεσμοί», ακτές, βουνά και δασικές εκτάσεις παραχωρούνται. «Η αξιοκρατία έχει καταστραφεί και κάθε είδους απάτη, κλοπή, διαφθορά και παρατυπίες έχουν φτάσει σε ακραία επίπεδα», δημιουργώντας ένα «σύστημα υποταγής και ελέγχου».

Αναφέρεται επίσης στην κοινή δήλωση ότι τα επιδόματα που δίνονται σε άτομα που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό ή σε όσους υπόκεινται σε περιορισμούς μισθοδοσίας είναι άνευ νοήματος με βάση αυτούς τους τιμές.

Δεν διατίθεται ο απαραίτητος προϋπολογισμός στις «δημόσιες» υπηρεσίες, δεν γίνονται επενδύσεις και οι πολιτικές ιδιωτικοποίησης συνεχίζονται, προστίθεται, τα σχολεία και τα νοσοκομεία καταρρέουν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ζουν σε υπερπλήρη κοντέινερ και οι ασθενείς δεν έχουν φάρμακα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ