Το νέο τρέιλερ του «DIGGER» αποδίδει φόρο τιμής στην καριέρα του Τομ Κρουζ

Το δεύτερο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου (Alejandro G. Iñárritu) με τίτλο «DIGGER» μοιάζει να έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως ένας φόρος τιμής στην καριέρα του Τομ Κρουζ (Tom Cruise), παρά ως ένα προωθητικό βίντεο για το φιλμ.

Στο κλιπ διάρκειας τριών λεπτών γίνεται μία αναδρομή στους εμβληματικότερους σταθμούς της πορείας του δημοφιλούς ηθοποιού: από blockbusters καταιγιστικής δράσης όπως τα «Top Gun» και «Edge of Tomorrow», έως τις δραματικές του ερμηνείες στα «Rain Man» και «Born on the Fourth of July», αλλά και αγαπημένες επιτυχίες όπως τα «Risky Business» και «Jerry Maguire».

ΑΠΕ-ΜΠΕ