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«Κράτος Μαφία»: Πρώτα «όχι» από ποινικούς ανακριτές - Ψάχνουν ομάδα κύρους εντός και εκτός Κύπρου

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

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Η ομάδα των ποινικών ανακριτών θα απαρτίζεται από 3-4 πρόσωπα, ενώ ο Πρόεδρος αναζητά τους «εκλεκτούς» και στο εξωτερικό

Α ρνητικοί ήταν οι πρώτοι στους οποίους αποτάθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να διοριστούν ως ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές για διερεύνηση των σοβαρών ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο Κράτος Μαφία. Σύμφωνα με...

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