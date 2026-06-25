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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κλαυδιά Λάρνακας – Έκαψε 3 εκτάρια γης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μεγάλη κινητοποίηση δασοπυροσβεστικών και Πυροσβεστικής δυνάμεων – Επιχειρήσεις με 8 οχήματα, εναέρια μέσα και εθελοντές

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου, 2026 και ώρα 18:40 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή πλησίον της κοινότητας Κλαυδιάς της επαρχίας Λάρνακας.


Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 19:30 αφού έκαψε συνολική έκταση 3 περίπου εκταρίων καλυμμένη με αποκαλάμες και χαμηλή άγρια βλάστηση.


Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών και 3 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με προσωπικό 21 και 11 ατόμων αντίστοιχα. Στην κατάσβεση συνέδραμαν επίσης ομάδα εθελοντών, καθώς και ιδιώτες με έναν προωθητή γης και ένα γεωργικό ελκυστήρα. Επιπλέον, έγιναν ρίψεις από δύο μισθωμένα αεροσκάφη πυρόσβεσης.


Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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