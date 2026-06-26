Μητροπολίτης Μόρφου κατά Γενικού Εισαγγελέα: «Ήθελε να με δικάσει γιατί έκαμα τον αγιασμό τον καιρό του κορωνοϊού»

Νέα δημόσια παρέμβαση κατά του Γενικού Εισαγγελέα έκανε ο Μητροπολίτης Μόρφου, επαναφέροντας στο προσκήνιο την υπόθεση του αγιασμού που τέλεσε στον Κλάριο ποταμό κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε ομιλία του που δημοσιεύθηκε στο YouTube, ο Μητροπολίτης υποστήριξε ότι η έφεση που ασκήθηκε μετά την αθωωτική απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου είχε ως στόχο τον ίδιο προσωπικά. «Ήθελε εμένα ο Γενικός Εισαγγελέας και θέλει να με δικάσει γιατί έκαμα τον αγιασμό τον καιρό του κορωνοϊού στον Κλάριο ποταμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις κατηγορίες που αντιμετώπισε, είπε ότι το «έγκλημά» του ήταν πως τέλεσε αγιασμό στον ποταμό, γεγονός που οδήγησε στη συγκέντρωση πιστών στην περιοχή. «Αυτό ήταν το έγκλημά μου, γιατί έβαλα σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία με το να έρθει ο κόσμος μαζί μου στον ποταμό», είπε.

Ο ίδιος επέμεινε στη θέση του ότι ο αγιασμός δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά έχει θεραπευτικό χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, «άμα ευλογήσεις τον ποταμό, τα νερά γίνονται αγιασμός και ο αγιασμός είναι θεραπευτικός ακόμη και στους κορωνοϊούς».

Στη συνέχεια απέδωσε τη στάση των αρχών σε διαφορετική νοοτροπία, την οποία συνέδεσε με την Ευρώπη. «Η Ευρώπη έχει άλλα μυαλά, επειδή είναι άθεοι. Όχι, λέει, έβαλες σε κίνδυνο, πρέπει να ξαναδικαστείς», ανέφερε.

Ο Μητροπολίτης Μόρφου υπενθύμισε ότι είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε το νόμιμο δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση. «Με δίκασαν πρώτη φορά και με αθώωσε ο δικαστής. Δεν άρεσε του Εισαγγελέα η απόφαση. Έχει δικαίωμα, πράγματι έχει δικαίωμα, και ας το ασκήσει, να πάρει τον Μόρφου να τον δικάσει», είπε.

Παρά την εξέλιξη της υπόθεσης, υποστήριξε ότι δεν αισθάνθηκε πικρία, λέγοντας πως βρήκε στήριγμα στην προσευχή και στο Ψαλτήρι. «Ούτε στιγμή δεν επικράθηκα, επειδή διαβάζω το Ψαλτήρι του Δαυίδ», ανέφερε, καλώντας τους πιστούς να έχουν ένα Ψαλτήρι στο σπίτι τους.

Ο Μητροπολίτης αποκάλυψε ακόμη ότι προσευχήθηκε με τα λόγια του Δαυίδ: «Κύριε, δίκασον τους αδικούντάς μου. Κύριε, πολέμησε τους πολεμούντάς με», προσθέτοντας ότι αφήνει την απονομή της δικαιοσύνης στον Θεό.

Κλείνοντας την αναφορά του στην υπόθεση, είπε ότι η πραγματική δικαιοσύνη δεν απονέμεται από τους ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. «Υπάρχει Δικαιοσύνη, αλλά άλλος είναι ο Δικαστής, ούτε ο Εισαγγελέας ούτε ο Δεσπότης. Φτάνει εμείς να έχουμε καλή σχέση με τη συχνότητα του ουράνιου Δικαστή», ανέφερε.