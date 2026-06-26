Η Huawei ενισχύει τον ψηφιακό εξοπλισμό των σχολείων του Μενοίκου με δωρεά οθονών υπολογιστών

Η Huawei ανακοινώνει τη δωρεά 20 οθονών υπολογιστών προς τη Σχολική Εφορία Μενοίκου, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για στήριξη της τοπικής κοινωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση του ψηφιακού εξοπλισμού των σχολείων της κοινότητας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποδοτικού μαθησιακού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι οθόνες θα διατεθούν από τη Σχολική Εφορία Μενοίκου στα σχολεία της περιοχής, με βάση τις ανάγκες τους, ώστε να αξιοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei, Ηλίας Γιαννίλας, σημείωσε:

«Στη Huawei πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη γνώση, την καινοτομία και την πρόοδο. Μέσα από τη δωρεά των 20 οθονών υπολογιστών στη Σχολική Εφορία Μενοίκου, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και να στηρίξουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στο σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά. Η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στο μέλλον και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση των ψηφιακών εκπαιδευτικών υποδομών της τοπικής κοινότητας».

Από την πλευρά του, ο Κοινοτάρχης Μενοίκου δήλωσε:

«Ευχαριστούμε θερμά τη Huawei για τη σημαντική αυτή προσφορά προς τη Σχολική Εφορία Μενοίκου και τα σχολεία της κοινότητάς μας. Η ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσφέρει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς πολύτιμα εργαλεία για τη σύγχρονη μάθηση».

Η Huawei συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενισχύοντας την πρόσβαση στην τεχνολογία και στηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολικών μονάδων σε τοπικό επίπεδο.