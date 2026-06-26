Η νέα τεχνολογική επανάσταση της TCL παρουσιάστηκε στην Κύπρο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «TCL Inspire Greatness Event», το οποίο διοργάνωσε η TCL μαζί με τη Novario Holding Ltd, επίσημος διανομέας των προϊόντων TCL στην Κύπρο, συγκεντρώνοντας συνεργάτες, επαγγελματίες του κλάδου και στελέχη της εταιρείας από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της TCL, με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά τηλεοράσεων SQD-Mini LED, η οποία προσφέρει κορυφαία φωτεινότητα, εντυπωσιακή αντίθεση και εξαιρετική χρωματική απόδοση, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία θέασης.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων της TCL, το οποίο περιλαμβάνει τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ψυγεία και πλυντήρια, και monitors, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία έξυπνων και ολοκληρωμένων λύσεων για το σύγχρονο σπίτι.

Ιδιαίτερη τιμή για την εκδήλωση αποτέλεσε η παρουσία ανώτατων στελεχών της TCL, τα οποία ταξίδεψαν στην Κύπρο και παρουσίασαν τη διεθνή πορεία της εταιρείας, τη στρατηγική ανάπτυξής της στη Νότια Ευρώπη, καθώς και τις τεχνολογίες που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της αγοράς ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών.

Στον χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Novario Holding Ltd, κ. Άλκης Γαλατόπουλος, αναφέρθηκε στη δυναμική ανάπτυξη της TCL στην κυπριακή αγορά και στη σημασία της συνεχούς επένδυσης στην καινοτομία και στην ποιότητα των προϊόντων.

Από την πλευρά του, ο κ. Box Feng, General Manager της TCL για τη νότια Ευρώπη σε 12 χώρες, παρουσίασε το όραμα και τη στρατηγική της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της TCL να συνεχίσει να προσφέρει τεχνολογικές λύσεις που συνδυάζουν καινοτομία, υψηλή απόδοση και εξαιρετική αξία για τον καταναλωτή.

Το TCL Inspire Greatness Event ολοκληρώθηκε με δείπνο , δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για τις νέες προοπτικές ανάπτυξης της μάρκας στην κυπριακή αγορά.

Η Novario Holding Ltd συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη της TCL στην Κύπρο, προσφέροντας στους καταναλωτές πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες εικόνας και οικιακών συσκευών