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Άντρη Χατζηανδρέου: «Λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά και αποτελέσματα για την Αγλαντζιά» - Η ανάρτησή της μετά την εκλογή της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στόχος της η συνεργασία με τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας, η παρουσία στις γειτονιές και η διεκδίκηση λύσεων για τα ζητήματα που απασχολούν την Αγλαντζιά.

Τους δημότες της Αγλαντζιάς για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό της ευχαρίστησε η νέα αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, Άντρη Χατζηανδρέου, λίγες ώρες μετά την εκλογή της στις αναπληρωματικές εκλογές της Κυριακής, 28 Ιουνίου 2026.

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Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Χατζηανδρέου χαρακτήρισε την εκλογή της «μεγάλη τιμή», τονίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί «κυρίως ευθύνη» να εργαστεί «με όλες της τις δυνάμεις για τον τόπο μας».

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τα κόμματα και τις κινήσεις που στήριξαν την υποψηφιότητά της, συγκεκριμένα το ΑΚΕΛ, την ΕΔΕΚ, το ΑΛΜΑ, τη ΔΗΠΑ, το Κίνημα Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών, το Πράσινο Κόμμα, την Ανεξάρτητη Κίνηση Δημοτών Αγλαντζιάς, καθώς και τις οργανωμένες ομάδες πολιτών και τις προσωπικότητες που, όπως ανέφερε, στάθηκαν στο πλευρό της κατά την προεκλογική περίοδο.

Η νέα αντιδήμαρχος ευχαρίστησε επίσης τον ανθυποψήφιό της, Προκόπη Προκοπίου, «για τον προεκλογικό αγώνα», σημειώνοντας ότι «η Αγλαντζιά μάς χρειάζεται όλους».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Άντρη Χατζηανδρέου ανέφερε ότι «ξεκινάμε δουλειά», υπογραμμίζοντας πως στόχος της είναι η συνεργασία με τον δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας, η παρουσία στις γειτονιές και η διεκδίκηση λύσεων για τα ζητήματα που απασχολούν την Αγλαντζιά.

«Λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά και αποτελέσματα για την Αγλαντζιά», κατέληξε.

Δείτε την ανάρτησή της: 

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