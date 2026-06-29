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Στο Υπουργικό Συμβούλιο οι εκθέσεις για «Κράτος Μαφία»: Πιθανόν να υπάρξουν ανακοινώσεις την Τετάρτη για διορισμό ανακριτών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στόχος είναι να υπάρξει ανακοίνωση «το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στόχος η ανακοίνωση για το διορισμό των ποινικών ανακριτών «το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σχετικά με σχετικά με τις εκθέσεις για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με το πότε αναμένεται να ανακοινωθεί ο διορισμός των ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση των όσων καταγράφονται στην Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και της Τελικής Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης για την έρευνα, σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία», ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι στόχος είναι να υπάρξει ανακοίνωση «το συντομότερο δυνατό».

Σημειώνεται ότι το Εισαγγελικό Συμβούλιο αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να διαβιβάσει αυτούσιες τις δύο εκθέσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που πιθανόν να προκύπτουν από τα ευρήματα της έρευνας.

Ενδεχομένως να υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με το θέμα την Τέταρτη που συνέρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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