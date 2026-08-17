Απρόσκλητος «επισκέπτης» σε έπαυλη στη Δορά – Οικογένεια εντόπισε φίδι στο δωμάτιο και διέκοψε πρόωρα τις διακοπές της

Απρόσμενος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του σε έπαυλη στη Δορά της επαρχίας Λεμεσού, προκαλώντας αναστάτωση σε οικογένεια που παραθέριζε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια βρισκόταν στην έπαυλη για διακοπές, όταν κάποια στιγμή αντίκρισε σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού ένα μεγάλο φίδι.

Σύμφωνα με τον φυσιοδίφη Γιώργο Κωνσταντίνου, το φίδι που εντοπίστηκε πρόκειται για ξυλόδροπη (Telescopus fallax), ένα μικρό και λεπτό είδος φιδιού που απαντάται στην Κύπρο.

Ο ξυλόδροπης είναι οπισθόγλυφο φίδι, δηλαδή διαθέτει ασθενές δηλητήριο στο πίσω μέρος του στόματός του. Ωστόσο, το δηλητήριό του δεν θεωρείται επικίνδυνο για τον άνθρωπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δορά, στην περιοχή των Αμπελοχωριών, μεταξύ Ομόδους και Βάσας Κοιλανίου.

Η παρουσία του φιδιού προκάλεσε έντονη αναστάτωση, με την οικογένεια, όπως μας αναφέρθηκε, να αποφασίζει να διακόψει πρόωρα τις διακοπές της και να επιστρέψει στη Λεμεσό.