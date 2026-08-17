Μαρτυρία πιλότου για «UFO» στην Κύπρο: Άγνωστα φώτα για πάνω από δύο ώρες νότια του νησιού – Τι εξετάζει η Κομισιόν

Νέα διάσταση στη συζήτηση γύρω από τα λεγόμενα UFO στην Ευρώπη δίνει αποκλειστικό ρεπορτάζ του Euronews, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δείξει ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλων Φαινομένων, γνωστών διεθνώς με τον όρο UAP – Unidentified Anomalous Phenomena.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει το ευρωπαϊκό δίκτυο δεν αποδεικνύουν εξωγήινη προέλευση των φαινομένων. Αναδεικνύουν, ωστόσο, ένα ζήτημα που αρχίζει να αντιμετωπίζεται περισσότερο υπό το πρίσμα της ασφάλειας των πτήσεων, της επιτήρησης του εναέριου χώρου και της συλλογής αξιόπιστων δεδομένων και λιγότερο ως θέμα επιστημονικής φαντασίας.

Η Κομισιόν και η παρακολούθηση των UAP

Σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Euronews, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να ασχολείται με το θέμα τουλάχιστον από το 2023. Η υπόθεση συνδέεται με επικοινωνία δύο ερασιτεχνών αστρονόμων από τη Μαλαισία, οι οποίοι είχαν αποστείλει στις ευρωπαϊκές αρχές υλικό με δεκάδες καταγραφές αντικειμένων που θεωρούσαν ανεξήγητα.

Η Κομισιόν είχε απαντήσει ότι δεν είχε δικαιοδοσία για τη διερεύνηση περιστατικών στον εναέριο χώρο της Μαλαισίας. Παράλληλα, όμως, ανέφερε την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων εντοπισμού αντικειμένων στο διαστημικό περιβάλλον γύρω από τη Γη — δυνατότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο στην αναγνώριση διαστημικών απορριμμάτων όσο και στην καλύτερη ταυτοποίηση ορισμένων UAP.

Επισήμως, πάντως, οι Βρυξέλλες κρατούν σαφείς αποστάσεις από την εικόνα μιας κεντρικής ευρωπαϊκής έρευνας για UFO. Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στο Euronews ότι τα UAP αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών-μελών, τα οποία χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις ανάλογα με τις εθνικές τους προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Η μαρτυρία έξι μελών πληρώματος νότια της Κύπρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία του Ολλανδού επαγγελματία πιλότου Rob Akkermans, ο οποίος περιέγραψε στο Euronews περιστατικό που σημειώθηκε το 2023 κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Μέση Ανατολή προς την Ολλανδία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο πιλότοι και τέσσερα μέλη του πληρώματος καμπίνας παρατήρησαν για περισσότερο από δύο ώρες ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, το οποίο έγινε αρχικά ορατό ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν νότια της Κύπρου.

Οι μάρτυρες είδαν ένα έντονο φως σε πολύ μεγάλο ύψος να αυξάνει απότομα τη φωτεινότητά του και στη συνέχεια να εξασθενεί. Ακολούθησαν και άλλα φώτα, ενώ, κατά την περιγραφή του πιλότου, ορισμένες στιγμές ένα από αυτά φαινόταν να κινείται γύρω από τα υπόλοιπα.

Το πλήρωμα εξέτασε αρχικά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για κάποια στρατιωτική δραστηριότητα. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Akkermans, το φαινόμενο παρέμενε ορατό προς την ίδια κατεύθυνση ακόμη και όταν το αεροσκάφος είχε προχωρήσει προς τα Βαλκάνια, πριν τελικά εξαφανιστεί.

Για τον έμπειρο πιλότο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο τι ακριβώς ήταν τα φώτα. Αφορά και το γεγονός ότι αρκετοί επαγγελματίες της αεροπορίας διστάζουν να αναφέρουν τέτοιες εμπειρίες, φοβούμενοι ότι θα αντιμετωπιστούν με δυσπιστία ή ότι θα υπάρξουν συνέπειες στην επαγγελματική τους εικόνα.

Ανεξήγητο φως και στην Ελλάδα

Μια δεύτερη μαρτυρία που καταγράφει το Euronews αφορά τον Christiaan van Heijst, κυβερνήτη Boeing 747 με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στις εμπορικές πτήσεις.

Ο Ολλανδός πιλότος περιέγραψε περιστατικό που συνέβη το 2005 στην Ελλάδα, πιθανότατα στη Μύκονο. Όπως ανέφερε, μετά από νυχτερινή προσγείωση και ενώ το αεροσκάφος πραγματοποιούσε στροφή στον διάδρομο, το πλήρωμα είδε ένα έντονο φως σε εξαιρετικά μεγάλο ύψος.

Κατά τη μαρτυρία του, το φως εμφανιζόταν, εξαφανιζόταν και επανεμφανιζόταν σε διαφορετική θέση, πριν χαθεί από το οπτικό πεδίο με τρόπο που ο ίδιος χαρακτήρισε εξαιρετικά απότομο.

Ο van Heijst σημείωσε ότι εκείνη την περίοδο αμερικανική ναυτική δύναμη με το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt κινούνταν στη Μεσόγειο με κατεύθυνση τον Περσικό Κόλπο. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν είναι γνωστό αν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στη στρατιωτική δραστηριότητα και στην παρατήρηση.

Η EASA δεν βλέπει μέχρι σήμερα «συστημικό κίνδυνο»

Οι μαρτυρίες πιλότων έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα εάν θα πρέπει να δημιουργηθεί στην Ευρώπη ειδική και ενιαία κατηγορία καταγραφής περιστατικών UAP.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) ανέφερε στο Euronews ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επιτρέπει ήδη στους πιλότους και στο προσωπικό της αεροπορίας να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό θεωρούν ότι μπορεί να επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων, ανεξάρτητα από τη φύση του.

Παράλληλα, η EASA ξεκαθαρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι οι αναφορές UAP αποτελούν συστημικό πρόβλημα για την ασφάλεια της αεροπορίας το οποίο θα απαιτούσε πρόσθετα μέτρα.

Από τα «UFO» στην ασφάλεια του εναέριου χώρου

Η χρήση του όρου UAP αντί του παραδοσιακού UFO αποτυπώνει και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κυβερνήσεις, στρατιωτικές υπηρεσίες και επιστήμονες προσεγγίζουν το ζήτημα. Η ύπαρξη ενός «αγνώστου ταυτότητας» αντικειμένου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι πρόκειται για κάτι εξωγήινο.

Μπορεί να αφορά drones, αεροσκάφη, δορυφόρους, μετεωρολογικά ή αστρονομικά φαινόμενα, οπτικές παραμορφώσεις ή αντικείμενα για τα οποία απλώς δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα ώστε να γίνει ασφαλής ταυτοποίηση.

Το κρίσιμο ερώτημα για την Ευρώπη, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Euronews, είναι διαφορετικό: εάν κάτι κινείται στον εναέριο χώρο και δεν μπορεί να αναγνωριστεί, υπάρχει επαρκές σύστημα ώστε να καταγραφεί, να αναλυθεί και να αξιολογηθεί ως πιθανός κίνδυνος;

Οι μαρτυρίες από Ελλάδα και Κύπρο δεν δίνουν απάντηση στο μυστήριο των UAP. Δείχνουν, όμως, γιατί ένα θέμα που για δεκαετίες βρισκόταν στο περιθώριο αρχίζει να μπαίνει πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων για την ευρωπαϊκή αεροπορική ασφάλεια.