Λάρνακα: Παρανάλωμα του πυρός εργοστάσιο

Πανικός χθες το μεσημέρι στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου εξαιτίας της τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιάς που κατέστρεψε εργοστάσιο κατεψυγμένων φαγητών (κρεάτων και ψαριών), το οποίο διέθετε μεγάλο αριθμό ψυκτικών θαλάμων. Η φωτιά μαινόταν μέχρι και τις απογευματινές ώρες, απειλώντας παρακείμενα εργοστάσια.

Οι πυροσβέστες έδωσαν πραγματική μάχη με τις φλόγες για να αποτρέψουν επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές βιομηχανικές μονάδες. Τελικά έγινε κατορθωτό η φωτιά να περιοριστεί μόνο στον χώρο του εργοστασίου.

Το ευτύχημα είναι ότι αποφεύχθηκαν τραυματισμοί εργατικού προσωπικού, το οποίο απομακρύνθηκε έγκαιρα. Οι μαύροι πυκνοί καπνοί υψώθηκαν σε πολύ μεγάλο ύψος σκεπάζοντας για αρκετές ώρες περιοχές της Αραδίππου και της Λάρνακας.

Στην περιοχή παρατηρήθηκε μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Για λόγους ασφαλείας αποκόπηκαν δρόμοι εντός της βιομηχανικής περιοχής και απαγορευόταν η είσοδος σε οχήματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία τέθηκε σε πραγματικό συναγερμό, με πρώτιστο μέλημα να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε διπλανά υποστατικά. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μεταφέρθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με συμπτώματα αδιαθεσίας από ίλιγγο αλλά η κατάστασή τους δεν ήταν σοβαρή.

Ταυτόχρονα με την επιχείρηση κατάσβεσης, γινόντουσαν κι έρευνες εντός του καμένου εργοστασίου για ανεύρεση πιθανών παγιδευμένων ατόμων. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν συνέβη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το θερμικό φορτίο ήταν εξαιρετικά έντονο, για αυτό και η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ολόκληρο το εργοστάσιο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Για την κατάσβεσή της εργάστηκε μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και οχήματα με αναπνευστικές συσκευές και υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα από τις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας, τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βασιλικού και την ΕΜΑΚ. Για σκοπούς υποστήριξης κλήθηκε και όχημα μεταφοράς νερού από το Τμήμα Δασών.

Στο σημείο της πυρκαγιάς στήθηκε προωθημένο Κέντρο Ελέγχου από το αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έγινε και ανάκληση προσωπικού.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, είπε ότι οι καπνοί ήταν τόσο πυκνοί και μαύροι που δυσκόλευαν αφάνταστα τις προσπάθειες εντοπισμού του σημείου απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά για να καταπολεμηθεί.

Ανέφερε, επίσης, ότι σε διάστημα δευτερολέπτων συνέβη το φαινόμενο flashback, εξηγώντας πως αυξήθηκε η θερμοκρασία σε όλο τον χώρο του εργοστασίου και την ίδια ώρα επεκτάθηκε σε όλη την έκταση του εργοστασίου.

«Ακριβώς εκείνη την ώρα κληθήκαμε όλοι, τόσο ο υποφαινόμενος ως επαρχιακός Λάρνακας όσο και το υποστηρικτικό προσωπικό και αξιωματικοί.

Φτάσαμε στο σημείο της πυρκαγιάς με πάρα πολλές δυνάμεις. Καλέσαμε εκτός υπηρεσίας προσωπικό για να υποστηρίξουμε την επιχείρηση και στη συνέχεια υποστηριχθήκαμε και από την επαρχία Λευκωσίας, από σταθμούς της υπαίθρου και από την ΕΜΑΚ.

Έγινε πάρα πολλή προσπάθεια από τις ομάδες πυρόσβεσης, ούτως ώστε να καταφέρουμε να περιορίσουμε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο και να μην επεκταθεί σε άλλα υποστατικά, όπως είναι τα διπλανά εργοστάσια παραγωγής μανιταριών, φύλαξης σιδήρου, ενώ υπάρχει και υποστατικό που ήταν γεμάτο με υγρές εύφλεκτες ύλες, με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης», σημείωσε ο κ. Κεττής.

Προκαταρκτικά φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από συγκεκριμένο καταψύκτη. Θα γίνει διερεύνηση με όλες τις υπηρεσίες και κυρίως με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία που είναι αρμόδια να εντοπίσει κατά πόσο υπήρξε αστοχία στον καταψύκτη.