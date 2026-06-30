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Λεμεσός: Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η γυναίκα που πυροβόλησε ο σύζυγός της - Τι αναφέρει η Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 06:45 το πρωί σήμερα για ρίψη πυροβολισμών στην οδό Ιλισίων, στα Πολεμίδια. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο.

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται γυναίκα ηλικίας 46 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Τη 46χρονη  φέρεται να τραυμάτισε με πυροβόλο όπλο ο 55χρονος σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 06:45 το πρωί σήμερα για ρίψη πυροβολισμών στην οδό Ιλισίων, στα Πολεμίδια. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο.

Εκεί εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη έξω από αυτοκίνητο η 46χρονη, ενώ ο 55χρονος, μέλος της Αστυνομίας, εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού χωρίς ζωτικές ενδείξεις.

Η 46χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.  

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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