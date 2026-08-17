Τουρκικά θαλάσσια πάρκα: «Μονομερής και παράνομη» η απόφαση της Άγκυρας, λέει η Αθήνα

Η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα, στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είναι μονομερής και παράνομη, τονίζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Όπως επισημαίνει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τα δύο πάρκα, τα οποία θεσπίστηκαν με Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου και δημοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, στον βαθμό που τα θαλάσσια πάρκα καταλαμβάνουν περιοχές διεθνών υδάτων, η δημιουργία τους παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρά μονομερώς στη θέσπιση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε περιοχές που βρίσκονται εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας.

Παράλληλα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι τα πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

«Πρόκειται, συνεπώς, για ενέργεια, η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αθήνα υπογραμμίζει ακόμη ότι η μονομερής θέσπιση «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών εκτός της δικαιοδοσίας της, δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ούτε να επηρεάσει δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην πρωτοβουλία δημιουργίας Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και το Αιγαίο, «σε πλήρη συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων».

Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να μεταβάλουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

Καταλήγοντας, διαμηνύει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί «με συνέπεια και αποφασιστικότητα» για την προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, τη διαφύλαξη των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας, όπως αυτές προβλέπονται από το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ