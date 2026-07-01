Ορούντα: Μάχη για τη ζωή δίνει 58χρονος – Τον χτύπησε διερχόμενο αυτοκίνητο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της Δρούσειας, επαρχία Πάφου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 03:50 π.μ.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην τοποθεσία «Στρούθος», της κοινότητα Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 03:50 π.μ.

Όπως αναφέρεται, η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 04:10 π.μ., αφού έκαψε έκταση 5 δεκαρίων, κυρίως από σιτηρά και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Σημειώνεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και άτομα άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.  

Τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα