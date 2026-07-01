Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της Δρούσειας, επαρχία Πάφου

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην τοποθεσία «Στρούθος», της κοινότητα Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 03:50 π.μ.

Όπως αναφέρεται, η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 04:10 π.μ., αφού έκαψε έκταση 5 δεκαρίων, κυρίως από σιτηρά και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Σημειώνεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και άτομα άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ