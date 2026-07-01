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Σια: Μέσα σε 40 λεπτά επεκτάθηκε η φωτιά – Aπό φούρνο σε οικία ξεκίνησε, καταγγέλθηκε παραβάτης

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Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών έκαψε έκταση 3 δεκαρίων με πεύκα και άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Από άναμμα φούρνου σε οικία για το ψήσιμο φαγητού προκλήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σια, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Τμήμα Δασών. Ο παραβάτης παραδέχτηκε το αδίκημα πρόκλησης πυρκαγιάς και θα καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακοίνωσε το Τμήμα.

Η δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην τοποθεσία “Κάραβες”, της κοινότητας Σιας και η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 15:10.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών έκαψε έκταση 3 δεκαρίων με πεύκα και άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 35 άτομα του Τμήματος Δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 1 βυτιοφόρο όχημα και 2 προωθητές γης, καθώς επίσης 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν και εθελοντές από την γύρω περιοχή με 3 γεωργικούς ελκυστήρες και 2 εκσκαφείς.    

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